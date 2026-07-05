İstanbul'da 1,5 yaşındaki bebek 9. kattan düştü: Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sularında yürekleri yakan bir facia yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Orkun G., ailenin yaşadığı dokuzuncu kattaki dairenin penceresine sineklik takmak amacıyla camı açtı. Babanın kısa süreliğine başka bir işle ilgilendiği anda, evde bulunan 1,5 yaşındaki Doruk Efe G. açık bırakılan pencereye doğru yöneldi. Pencereye çıkan küçük çocuk, aniden dengesini kaybederek metrelerce yüksekten zemine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan küçük Doruk Efe'ye ilk müdahaleyi hızla olay yerinde yaptı. Zaman kaybetmeden çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan talihsiz bebek, burada tedavi altına alındı. Ancak doktorların acil serviste gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere ve yoğun çabalara rağmen 1,5 yaşındaki Doruk Efe hayata tutunamadı. Minik çocuğun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin resmi olarak belirlenebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

ACILI ANNENİN YÜREK YAKAN FERYADI

Korkunç olayın ardından oğlunun yanına koşan acılı anne, gördüğü manzara karşısında çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında anne ve babanın ifadelerine başvurulurken, yaşanan bu trajik olayla ilgili emniyet güçlerinin başlattığı kapsamlı incelemenin devam ettiği bildirildi. (DHA)