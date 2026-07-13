İSKİ güncel verileri açıkladı: İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, mevsimsel etkiler ve su tüketimiyle birlikte gerilemeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 13 Temmuz tarihli verilere göre, barajların genel doluluk oranı yüzde 60.03 seviyesine indi. Bir önceki gün yüzde 60.64 olarak kaydedilen verilerdeki bu düşüş, su yönetimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kış aylarının kurak geçmesinin ardından bahar aylarında gözlenen yağışlarla su seviyeleri yüzde 70 bandına kadar yaklaşmıştı. Ancak yaz aylarının gelmesiyle artan su kullanımı ve buharlaşma, barajlardaki doluluk oranlarının yeniden aşağı yönlü bir ivme kazanmasına neden oldu.

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'un su kaynaklarında oldukça değişken bir tablo göze çarpıyor. Bazı barajlar yüksek doluluk seviyelerini korurken, bazıları kritik eşiklere yaklaşmış durumda.

İSKİ'nin güncel verilerine göre barajların doluluk dağılımı şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 57.41

Büyükçekmece Barajı yüzde 43.41

Darlık Barajı yüzde 78.41

Elmalı Barajı yüzde 90.29

Istrancalar Barajı yüzde 26.05

Kazandere Barajı yüzde 37.65

Pabuçdere Barajı yüzde 33.43

Sazlıdere Barajı yüzde 36.23

Terkos Barajı yüzde 49.77

Ömerli Barajı yüzde 85.99