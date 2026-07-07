Halk TV Türkiye İSKİ duyurdu! İstanbul'un bu ilçesinde 10 saat su olmayacak

İSKİ duyurdu! İstanbul'un bu ilçesinde 10 saat su olmayacak İSKİ, Adalar’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan denizaltı isale hattında yapılacak vana değişimi nedeniyle ilçe genelinde bu gece 22.00’den itibaren 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.