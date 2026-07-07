İSKİ duyurdu! İstanbul'un bu ilçesinde 10 saat su olmayacak
İSKİ, Adalar’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan denizaltı isale hattında yapılacak vana değişimi nedeniyle ilçe genelinde bu gece 22.00’den itibaren 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağını belirterek, çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.
10 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANACAK
İSKİ'den yapılan açıklamada, Adalar ilçesinde uygulanacak su kesintisine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Adalar ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kartal-Adalar denizaltı isale hattında vana değişim çalışmaları yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, çalışmalar nedeniyle ilçenin tamamında bugün saat 22.00 ile yarın saat 08.00 arasında 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı belirtildi.
İSKİ, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirtirken, vana değişiminin içme suyu iletim altyapısının daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.
Kurum kesinti süresince ilçe ve genelinde su hizmeti verilemeyeceğini belirterek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ihtiyaç duyacakları suyu önceden temin etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeye yeniden su verilmeye başlanacağı ifade edildi. ( ANKA)