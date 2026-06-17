İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında haziranın en sert günlük kaybı yaşandı

İSKİ'nin 17 Haziran verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 67,57'ye düştü. Bir önceki güne göre yüzde 0,27 oranında yaşanan gerileme, haziran ayının en sert günlük kaybı oldu.

Barajlardaki su yaklaşık 587 milyon metreküpe inerken, haziranın 17 gününde toplam kayıp yüzde 3,26'ya ulaştı.

17 HAZİRAN 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %93,91

%93,91 Elmalı Barajı: %93,62

%93,62 Darlık Barajı: %86,48

%86,48 Alibey Barajı: %63,22

%63,22 Terkos Barajı: %56,29

%56,29 Kazandere Barajı: %50,22

%50,22 Büyükçekmece Barajı: %49,86

%49,86 Pabuçdere Barajı: %46,44

%46,44 Sazlıdere Barajı: %40,90

%40,90 Istrancalar Barajı: %26,38

HAZİRAN SONUNA VE YAZ GENELİNE BAKIŞ

Haziranın geri kalan 13 gününde günlük ortalama yüzde 0,19 kayıp sürdüğünde ay sonunda doluluk yüzde 65, barajlardaki su yaklaşık 565 milyon metreküpe düşecek. Bu rakam geçen yılın haziran sonu değerleriyle neredeyse aynı. Ancak asıl sınav temmuzda başlayacak, barajlarda geçen seneki gibi yüzde 12'lik bir kayıp yaşanıp yaşanmayacağını göreceğiz.

Mevcut 587 milyon metreküplük su stoğu, günlük yaklaşık 1 milyon metreküplük net baraj çekimiyle hesaplandığında kuramsal olarak uzun bir süreye yetecek görünüyor. Ancak yaz buharlaşması, tüketim artışı ve Melen'in olası kapasitesini aşan günler bu hesabı değiştirebilir.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul'un su sisteminde baraj doluluk oranları, kentin sonbahar yağışlarına kadar ne kadar suyla idare edeceğini gösteren en güvenilir gösterge. 16 milyonu aşkın nüfusuyla her gün 3 milyon metreküpün üzerinde su tüketen İstanbul'da bu rakamlar günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Barajlardaki mevcut su, toplam kapasiteye bölünerek yüzdelik oran elde ediliyor. İstanbul'un 10 barajının toplam kapasitesi 868 milyon metreküp, bugün içlerinde 587 milyon metreküp su var ve doluluk yüzde 67,57 olarak hesaplanıyor. Yağışlar, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinin katkısı, kentsel tüketim ve mevsimsel buharlaşma bu oranı her gün değiştiriyor.

AKTİF DOLULUK İLE TOPLAM DOLULUĞUN FARKI NEDİR?

Barajların en derin noktasında pompalanıp şebekeye aktarılamayan bir miktar su bulunur ve buna ölü hacim denir. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da içerirken, aktif doluluk yalnızca çekilebilir suyu kapsar. İstanbul'da iki rakam arasındaki fark genelde küçük kalsa da doluluk yüzde 20'lerin altına indiğinde bu fark kritik önem kazanıyor.

YAZ AYLARINDA HEDEF DOLULUK NEDİR?

Uzmanlar İstanbul'un yaza en az yüzde 70 oranında dolu barajlar ile girmesi gerektiğini belirtiyor. Bu eşiğin altında sonbahar yağışlarına kadar ciddi stok kaybı yaşanıyor. Teknik olarak yaza yüzde 70 doluluk oranı ile başlayan İstanbul barajları, 6 Haziran'da yüzde 70'in altına düştü. Kentin yıllık tüketimi baraj kapasitesini aştığı için sistem Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden destek alıyor.

BARAJLARDA DOLULUK DÜŞERSE GÜNLÜK HAYATA YANSIMASI NE OLUR?

Barajlarda stoklar azaldıkça önce şebeke basıncı düşürülür, ve üst katlarda su basıncı zayıflar. Ardından dönüşümlü kesintiler başlar, tarımsal sulama kısıtlanır. 2025 sonbaharında İstanbul yüzde 17'ye düşerek kriz eşiğine geldi. İzmir'de ise benzer bir süreçte 13 ilçede altı ay gece kesintisi uygulandı.

İSTANBUL'UN BARAJLARI NE AMAÇLA ÇALIŞIYOR?

10 barajın tamamı neredeyse yalnızca kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor. Enerji üretimi ya da tarımsal sulama rolleri bulunmuyor. Ömerli Anadolu Yakası'nın, Terkos ve Büyükçekmece Avrupa Yakası'nın ana kaynakları olarak görev yapıyor.