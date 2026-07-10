İSKİ 10 Temmuz baraj doluluk oranlarını duyurdu: İşte son rakamlar

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente su sağlayan barajların güncel durumunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son ölçümlere göre barajlardaki su miktarında düşüş gözlemlenmeye devam ediyor. Bir önceki gün %61,41 olan İstanbul geneli ortalama baraj doluluk oranı, 10 Temmuz itibarıyla ufak bir gerileme yaşayarak %61,22 olarak kayıtlara geçti.

ELMALI VE ÖMERLİ BARAJLARI YÜZ GÜLDÜRÜYOR

İstanbul'un su kaynakları ayrı ayrı incelendiğinde, en yüksek su oranının Anadolu Yakası'nda yer alan barajlarda olduğu görülüyor. Verilere göre, %90,71'lik oranla Elmalı Barajı kentin en yüksek doluluğa sahip kaynağı olurken, onu %86,90'lık seviyeyle Ömerli Barajı izledi. Suyun en az bulunduğu baraj ise %27'lik oranla Istrancalar Barajı olarak belirlendi.

10 TEMMUZ İSTANBUL BARAJLARI GÜNCEL DOLULUK TABLOSU

İSKİ verileri doğrultusunda, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın güncel doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Alibey Barajı yüzde 57.93

Büyükçekmece Barajı yüzde 43.93

Darlık Barajı yüzde 78.86

Elmalı Barajı yüzde 90.71

Istrancalar Barajı yüzde 27

Kazandere Barajı yüzde 38.04

Pabuçdere Barajı yüzde 34.27

Sazlıdere Barajı yüzde 36.62

Terkos Barajı yüzde 50.11

Ömerli Barajı yüzde 86.9