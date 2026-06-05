Isıtıcı can aldı! 70 yaşındaki engelli kadın hayatını kaybetti

Yangın sırasında evde bulunan 78 yaşındaki Feramuz Tikankuş, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak daireyi kaplayan yoğun duman, Feramuz Tikankuş'un diyaliz hastası ve engelli eşi 71 yaşındaki Hacer Tikankuş'a ulaşmasını engelledi. Evden çıkmak zorunda kalan Feramuz Tikankuş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangının ardından daireye giren sağlık ekipleri, Hacer Tikankuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin ölüm haberini alan Feramuz Tikankuş, olay yerinde ağıt yakıp gözyaşı döktü. 78 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OĞLU SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ VALİ DEVREYE GİRDİ

Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde bekçi olarak görev yapan çiftin oğlu Yakup Tikankuş, olayı haber alarak bölgeye geldi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen Yakup Tikankuş sinir krizi geçirdi. Yangın yerinde incelemelerde bulunan Erzurum Valisi Aydın Baruş, bekçi Yakup Tikankuş'u teselli etti.

VALİ BARUŞ: İLK TESPİTLERE GÖRE ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKMIŞ OLABİLİR

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Aydın Baruş, süreci şu sözlerle aktardı:

"Bugün akşam saat 22.42 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir konutta yangın olduğu ihbarı geldi. Şu anda önünde bulunduğumuz blokta 1'inci katta yoğun duman görülüyor. İtfaiye ekibimiz saat 22.47'de buraya intikal ediyor ve müdahaleye başlıyor. Olay sırasında burada eşiyle birlikte kalan yaşlı bir çiftimiz var. Eşi hanımefendi diyaliz hastası içerde kalmış. Eşi yoğun dumandan dolayı yangını söndürmeye çalışmış ama başarılı olamamış bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeri girdiğinde maalesef kaldıkları odada Hacer Tikankuş isimli 1955 doğumlu vatandaşımızın vefat etmiş olduğunu görmüşler. Eşi şu anda ambulansta bir şok geçiriyor. Ancak durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hacer Tikankuş isimli vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Olayın meydana geliş sebebiyle ilgili gerekli tahkikat yürütülüyor. İçeride bir elektrikli ısıtıcı var. Ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor ilk tespitlere göre. Ama Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır."

Hacer Tikankuş'un cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. (DHA)