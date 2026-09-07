Işıl Öykü'nün babasından "adalet" çığlığı: Elbirliğiyle dosya karartılmaya çalışılıyor

İstanbul-Pendik'te 18 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen kazada 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobili kullandığı ileri sürülen Ömer Faruk Ballı tutuklandı. Ancak Ballı, aynı hafta içerisinde serbest bırakıldı. Olayla ilgili yargı süreci devam ederken, davanın 11 Eylül'de yapılacak 4. duruşması öncesinde aile tarafından yeni iddialar gündeme getirildi.

GERÇEK SÜRÜCÜ KİMDİ?

Işıl Öykü Dinç'in babası Yunus Dinç, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, olayın ilk gününden itibaren sürücünün kimliği konusunda soru işaretleri yaşadıklarını belirtti.

Dinç, kızının eşyalarını teslim aldıkları sırada kendilerine aracı kullanan kişinin kadın olduğunun ve olay yerinden uzaklaştıktan yaklaşık bir saat sonra karakola geldiğinin söylendiğini aktardı. Ancak daha sonra kaza tutanağını incelediklerinde sürücü bölümünde Ömer Faruk Ballı'nın adının bulunduğunu ifade etti.

Ailenin, Ballı'nın cezaevinde olduğunu düşündüğü dönemde serbest kaldığını öğrendiğini belirten Dinç, olayın aydınlatılması için kamera görüntülerine ulaşmaya çalıştıklarını ancak bölgedeki MOBESE kameralarının çalışmadığının kendilerine bildirildiğini söyledi.

26 GÜN SONRA KASK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Aile, kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin net bir görüntü bulunmaması üzerine sosyal medya üzerinden görgü tanığı ve görüntü çağrısı yaptı.

Yunus Dinç'in anlatımına göre, olaydan yaklaşık 26 gün sonra bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına ait görüntü bulundu. Bu görüntünün ardından dosyadaki tartışmaların farklı bir boyut kazandığını belirten Dinç, karşı tarafın avukatının kendileriyle iletişime geçtiğini ve sigorta ödemesini beklemeden belirli bir ödeme karşılığında dosyanın kapatılmasının önerildiğini öne sürdü.

Dinç, ailenin bu teklife tepki göstermesinin ardından mahkemeye sunulan dilekçede kızının kişiliği ve psikolojik durumu hakkında ağır iddialar ortaya atıldığını savundu.

Ailenin bu iddiaları kesinlikle kabul etmediğini belirten Dinç, temel amaçlarının maddi bir kazanç olmadığını, kızlarının ölümünün nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istediklerini dile getirdi.

Yunus Dinç, kızının ölümünün ardından yaşananların kendileri açısından çok ağır olduğunu belirterek, soruşturmanın bütün deliller üzerinden yürütülmesini istedi.

Dinç, kızının kazada herhangi bir kusuru bulunması halinde dahi bunun ortaya çıkarılmasına karşı olmadığını, ancak olayın bütün yönleriyle araştırılmasının kendileri için bir adalet meselesi olduğunu ifade etti.

Aile ayrıca, kazanın ardından olayın tarafı olduğu öne sürülen kişilerin 42 gün sonra evlendiğini ve düğün görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirtti.

YENİ TANIKLAR DOSYAYA GİRDİ

Davanın önceki aşamalarının ardından yeni görgü tanıklarının ortaya çıktığı da belirtildi.

Baba Dinç, nisan ayındaki duruşmanın ardından haziran döneminde bazı kişilerin aileyle iletişime geçtiğini ve kazaya ilişkin gördüklerini anlattıklarını söyledi.

Dinç'in aktardığına göre tanıklar arasında, otomobilin sürücüsünün kadın olduğunu gördüğünü söyleyen ve kazanın ardından sürücü değişikliğinin nasıl yapıldığına ilişkin gözlemleri bulunan kişiler de yer alıyor. Tanıkların olay sırasında tarafların üzerindeki kıyafetlere kadar ayrıntılı tariflerde bulunduğu öne sürüldü.

Aile, yeni tanıkların ifadelerinin ve mevcut görüntülerin birlikte değerlendirilerek soruşturmanın kapsamlı biçimde yürütülmesini talep ediyor.

AİLE TEHDİT EDİLDİ!

Yunus Dinç, dava sürecinde ailesinin farklı numaralardan tehdit mesajları ve telefonlar aldığını da belirtti.

İlk dönemde bu mesajları önemsemediklerini belirten Dinç, daha sonra aramaların yoğunlaşması üzerine telefonlardan birini açtığını ve kendisine, kızına ve ailesine yönelik ağır tehditler yöneltildiğini söyledi.

Kayınvalidesinin de gece saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiğini belirten Dinç, bu olaydan birkaç gün sonra kayınvalidesinin sağlık sorunu yaşadığını, yaklaşık üç ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini anlattı.

"ADALET İSTİYORUZ"

Işıl Öykü Dinç'in ailesi, davada tutuksuz yargılamanın devam etmesi, kamera kayıtlarının bulunamaması ve soruşturma sürecinde birden fazla savcının değişmesi gibi konuların kendilerinde soru işaretleri oluşturduğunu belirtiyor.

Baba Yunus Dinç, 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği olayda soruşturmanın tüm deliller değerlendirilerek yürütülmesi gerektiğini savunuyor:

"Biz kızımızın adaletinden başka bir şey istemiyoruz. Bize psikolojik baskı yapılıyor. Bu kadar kötü olamazsınız, bu kadar kötülük olmaz. Ölüm elbette acı ama 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Elbirliğiyle bu dosya karartılmaya çalışılıyor.

Bir avukat giriyor dosyaya 3 savcı birden değişiyor, Mobeseler yok, delil yok, ortada bir ölü var sanık tutuksuz yargılanıyor. Bizim göremediğimiz neyi gördünüz de serbest bu insanlar. 1 günde iddianame hazırladılar.

14 yaşında bir çocuk ölmüş nasıl hazırladınız bu iddianameyi? Kask kamerasındaki görüntüde bile duyuluyor ses 'Kadın kadına çarptı' diye. Bunları yetersiz görüyorlar. Ayrıca biz sonradan öğrendik ve acı tesadüf diyeceğim artık buna, kızımı öldüren karı-koca kızımın dünyaya geldiği hastanede çalışıyormuş."

Dinç ayrıca, kask kamerası görüntüsünde kazayla ilgili "Kadın kadına çarptı" şeklinde bir ses duyulduğunu ileri sürerek bu tür delillerin de dikkate alınmasını talep ediyor.