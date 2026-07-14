İSİG Meclisi kan donduran raporu paylaştı: Haziran ayında en az 228 işçi çalışırken öldü
Haziran ayında en az 228 işçinin çalışırken hayatını kaybettiği açıklandı. İSİG Meclisi'nin paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 6 ayında çalışırken hayatını kaybeden işçilerin sayısı ise en az 1063...
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), haziran ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısını açıkladı. Söz konusu rapora göre bir ay içerisinde en az 228 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
Son açıklanan ölümlerle birlikte 2026 yılında hayatını kaybeden işçilerin sayısı bin altmış üçe yükseldi.
HAZİRAN AYINDA EN AZ 228 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Yüzde 71’ini ulusal basından, yüzde 29’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak hazırlanan İSİG Meclisi'nin haziran ayı raporuna göre, bir ayda hayatını kaybeden 228 işçinin 97'sinin 30-49 yaş aralığında olduğu görüldü.
ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK
Haziran ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:
- 15-17 yaş arası 6 işçi
- 18-29 yaş arası 33 işçi
- 30-49 yaş arası 97 işçi
- 50-64 yaş arası 65 işçi
- 65 yaş ve üstü 22 işçi
EN ÇOK ÖLÜM TARIM VE ORMAN İŞKOLUNDA
Bir ay içerisinde meydana gelen iş cinayetlerinin en fazla tarım ve orman iş kolunda olduğu görüldü. İSİG Meclisi'nin verilerine göre bu iş kolunda hayatını kaybeden emekçi sayısı 54.
Haziran ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şöyle paylaşıldı:
- Tarım, Orman işkolunda 54 emekçi (12 işçi ve 42 çiftçi)
- İnşaat, Yol işkolunda 54 işçi
- Taşımacılık işkolunda 24 işçi
- Metal işkolunda 19 işçi
- Belediye, Genel İşler işkolunda 14 işçi
- Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 12 işçi
- Çimento, Toprak, Cam işkolunda 8 işçi
- Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 8 işçi
- Enerji işkolunda 7 işçi
- Savunma, Güvenlik işkolunda 7 işçi
- Madencilik işkolunda 5 işçi
- Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi
- Ağaç, Kağıt işkolunda 2 işçi
- Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi
- Petro-Kimya, Lastik işkolunda 1 işçi
- Basın, Gazetecilik işkolunda 1 işçi
- Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi
- Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi