İSİG Meclisi kan donduran raporu paylaştı: Haziran ayında en az 228 işçi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), haziran ayında hayatını kaybeden işçilerin sayısını açıkladı. Söz konusu rapora göre bir ay içerisinde en az 228 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Son açıklanan ölümlerle birlikte 2026 yılında hayatını kaybeden işçilerin sayısı bin altmış üçe yükseldi.

HAZİRAN AYINDA EN AZ 228 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yüzde 71’ini ulusal basından, yüzde 29’unu ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak hazırlanan İSİG Meclisi'nin haziran ayı raporuna göre, bir ayda hayatını kaybeden 228 işçinin 97'sinin 30-49 yaş aralığında olduğu görüldü.

Kaynak: İSİG Meclisi

ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK

Haziran ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

15-17 yaş arası 6 işçi

18-29 yaş arası 33 işçi

30-49 yaş arası 97 işçi

50-64 yaş arası 65 işçi

65 yaş ve üstü 22 işçi

EN ÇOK ÖLÜM TARIM VE ORMAN İŞKOLUNDA

Bir ay içerisinde meydana gelen iş cinayetlerinin en fazla tarım ve orman iş kolunda olduğu görüldü. İSİG Meclisi'nin verilerine göre bu iş kolunda hayatını kaybeden emekçi sayısı 54.

Haziran ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şöyle paylaşıldı: