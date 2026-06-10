IŞİD’in finans ağına 21 ilde operasyon: 47 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD'e finansman sağladıkları değerlendirilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait hesaplarda 108 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
Şanlıurfa merkezli 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, IŞİD'e finansman sağladıkları değerlendirilen 47 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda 108 milyon liralık işlem hacmi belirlendi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD'e finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
108 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri üzerinden yapılan incelemelerde 48 şüpheliye ait hesaplarda toplam 108 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Konya, Adana, Hatay, Osmaniye, Malatya, Mardin, Ağrı, Van, Aksaray, Kırşehir, Balıkesir ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 avro, bir tüfek ve 50 adet fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, firari durumdaki 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.