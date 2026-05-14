IŞİD sanığına hapis cezası!

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşma, sanık M.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın IŞİD'in Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığını, örgütsel derslere katıldığını ve İzmir Balçova'daki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığını belirtti.

ÖRGÜTE KATILIMI ARTIRMAK İÇİN TOPLANTILAR DÜZENLEMİŞ

Savcı, ayrıca sanığın IŞİD'e katılımı artırmak için örgütsel toplantılar düzenlediğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, IŞİD içerisinde aktif faaliyette bulunduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirterek, M.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

M.İ. ise savunmasında IŞİD üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. (AA)