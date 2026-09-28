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Halk TV Türkiye İşçi servisi mesai çıkışı şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

İşçi servisi mesai çıkışı şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Balıkesir'de işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İşçi servisi mesai çıkışı şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Balıkesir'de faaliyet gösteren bir çuval fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü mesai çıkışı şarampole yuvarlandı.

Kazada 13 kişi yaralandı.

İŞ ÇIKIŞI SARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir- Savaştepe Karayolu Karacalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'deki bir çuval fabrikasından aldığı işçileri Savaştepe'ye götürmek üzere yola çıkan Erdal Gülmez (52) idaresindeki servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İşçi servisi mesai çıkışı şarampole yuvarlandı: 13 yaralı - Resim : 1

Minibüsteki 13 işçi yaralanırken, sürücü Gülmez kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçi servisi mesai çıkışı şarampole yuvarlandı: 13 yaralı - Resim : 2

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Servis minibüsü şoförü Gülmez'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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