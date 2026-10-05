Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İşçi kılığında şantiyeye geldiler: 1 milyon 400 bin liralık kabloyu çaldılar

İşçi kılığında şantiyeye geldiler: 1 milyon 400 bin liralık kabloyu çaldılar

Tuzla’da inşaat şantiyesinden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan kabloları çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

Olay, 10 Temmuz'da Tepeören Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi. İşçi kılığında şantiyeye gelen şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin lira olan kabloları çalarak kaçtı. Olayla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti.

İşçi kılığında şantiyeye geldiler: 1 milyon 400 bin liralık kabloyu çaldılar - Resim : 1

Pes dedirten hırsızlık! Geldi, baktı, beğendi, çaldı...Pes dedirten hırsızlık! Geldi, baktı, beğendi, çaldı...

OKUL ŞANTİYESİNDE DE HIRSIZLIK YAPMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin 14 Temmuz'da Ümraniye Dudullu OSB Mahallesi'ndeki bir okul şantiyesinden de hırsızlık yapmaya çalıştıklarını, ancak başarılı olamadıklarını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen H.H.Ç. (29), Z.Ç. (26) ve B.A. (36), Esenler’de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşçi kılığında şantiyeye geldiler: 1 milyon 400 bin liralık kabloyu çaldılar - Resim : 3

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerden H.H.Ç.'nin 9 farklı suçtan arandığı, ayrıca 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşçi kılığında şantiyeye geldiler: 1 milyon 400 bin liralık kabloyu çaldılar - Resim : 4

Diğer 2 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tuzla Hırsızlık
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro