İş yerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu! Helikopterle hastaneye sevk edildi

Tunceli’nin Nazımiye ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iş yerinin önünde bulunan Z.A. isimli şahıs silahlı saldırıya uğradı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Z.A.’ya yaklaşan şüphelilerden biri, tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Z.A. yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden bir araca binerek hızla uzaklaştı.

HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ: HATAYİ TEHLİKESİ VAR

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.A., ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen yaralı, acil olarak askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, saldırganların kaçtığı aracı Kıl köyü yakınlarında tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan araçtaki 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Silahlı saldırıya uğrayan Z.A. ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Z.A.’nın, geçtiğimiz Mayıs ayında Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda bulunan ve vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen "ayak izleri" şeklindeki alanda izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişiyle birlikte tutuklandığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)