Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Taburede otururken kurşun yağmuruna tutuldu: Adana'da motosikletli saldırgan dehşeti

Taburede otururken kurşun yağmuruna tutuldu: Adana'da motosikletli saldırgan dehşeti

Adana'da motosikletli saldırganlar tarafından iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği PVC ustası Ali Güloğlu ağır yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Taburede otururken kurşun yağmuruna tutuldu: Adana'da motosikletli saldırgan dehşeti
Son Güncelleme:

Adana'nın Yüreğir ilçesinde PVC ustası Ali Güloğlu, motosikletli şüpheliler tarafından iş yerine düzenlenen saldırıda ağır yaralandı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞ YERİNDE OTURURKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

İlçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi üzerindeki dükkana saat 15.00 sıralarında motosikletli iki kişi geldi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek iş yerinin içine girdi.

Taburede otururken kurşun yağmuruna tutuldu: Adana'da motosikletli saldırgan dehşeti - Resim : 1

Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, taburede oturan iş yeri sahibi Ali Güloğlu’na peş peşe ateş etti. Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle kaçtı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarşaf giyip kadın kılığında dükkan taradıÇarşaf giyip kadın kılığında dükkan taradı

YARALININ DURUMU AĞIR

Çevredeki esnaf ve yakınlarının yardımına koştuğu Güloğlu, otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

Taburede otururken kurşun yağmuruna tutuldu: Adana'da motosikletli saldırgan dehşeti - Resim : 3

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Ayrıca Güloğlu’nun iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce de iki kez kurşunlandığı belirtildi. Ameliyata alınan Güloğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Motosiklet Yaralı Silahlı Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro