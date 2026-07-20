Taburede otururken kurşun yağmuruna tutuldu: Adana'da motosikletli saldırgan dehşeti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde PVC ustası Ali Güloğlu, motosikletli şüpheliler tarafından iş yerine düzenlenen saldırıda ağır yaralandı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürerken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İŞ YERİNDE OTURURKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

İlçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi üzerindeki dükkana saat 15.00 sıralarında motosikletli iki kişi geldi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek iş yerinin içine girdi.

Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, taburede oturan iş yeri sahibi Ali Güloğlu’na peş peşe ateş etti. Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle kaçtı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Çevredeki esnaf ve yakınlarının yardımına koştuğu Güloğlu, otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Ayrıca Güloğlu’nun iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce de iki kez kurşunlandığı belirtildi. Ameliyata alınan Güloğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. (DHA)