İş makineleri göle girdi: Milyonlarca ton çamur çıkarıldı

Van Gölü'nde kirliliğin önüne geçmek amacıyla 2021 yılında başlatılan dip çamuru ve balçık temizliği, 14 kilometrelik sahil bandında devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda, gölde günlük ortalama 1700 metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılırken, bugüne kadar ise 2 milyon 165 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. İş makineleri yardımıyla göl tabanından çıkarılan tonlarca çamur, kamyonlara yüklenerek belirlenen bertaraf ediliyor. Temizliğin tamamlandığı bölgelerde ise gölü yıllarca esir alan kötü koku ve kirlilik büyük ölçüde arındırılarak iyileştirilen kıyı şeritleri, yeniden vatandaşların kullanımına açılıyor.

"VAN GÖLÜ'NÜN NEFES ALMASINI SAĞLIYORUZ"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar, Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi civarı ve sahil yolunun 4'üncü etabında devam ediyor. Sahadaki operasyon 45 personel, 22 kamyon ve 12 iş makinesi ile yürütülürken Van Gölü Koruma Şube Müdürlüğü Şefi Bayram Ortasaç, "Dip çamuru temizleme çalışmalarımız kendi bünyemizdeki araç ve gereçlerle hummalı bir şekilde sürüyor. Burada günlük ortalama 1700 metreküp dip çamuru çıkarıyoruz. Bu çalışma Van Gölü için hayati önem arz ediyor. Van Gölü'nün nefes almasını sağlıyor. Çalışmalarımız inşallah devam edecek" dedi.

HEDEF 2 MİLYON 800 BİN METREKÜP BALÇIK

Saha personellerinden Ruşen Yorgun, gölün korunması için yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nü gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalarda toplam 2 milyon 800 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor. (DHA)