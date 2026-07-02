İş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere hibe desteği! Başvurular nasıl yapılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik haberi kamuoyuyla paylaştı. İŞKUR aracılığıyla sağlanan hibe desteğinin 2026 yılı dördüncü dönem başvurularının resmen başladığı duyuruldu. Bakan Işıkhan, istihdama ve üretime doğrudan katılmak isteyen engelli ile eski hükümlü vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

BAŞVURU SÜRECİ VE SON TARİH

Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, söz konusu destek programına başvurular 10 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek. Sürece dair merak edilen tüm detaylı bilgilere ve başvuru ekranlarına İŞKUR'un resmi internet sitesi ile engelsiz İŞKUR platformu üzerinden erişim sağlanabilecek.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığıyla sağladığımız 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 Yılı 4. Dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İŞKUR yanında."

Işıkhan açıklamasının devamında başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu ve detaylı bilgiye "iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebileceğini belirtti.