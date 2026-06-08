İş insanını kaçırıp 3 milyon TL fidye istediler! Nefes kesen kurtarma operasyonu

İstanbul’da film senaryolarını aratmayacak bir fidye operasyonu yaşandı. Bağcılar’da bir iş yerinden zorla araca bindirilerek kaçırılan iş insanı, polisin takibi ve Özel Harekat ekiplerinin şafak baskınıyla kurtuldu.

GECE YARISI ZORLA ARACA BİNDİRDİLER

Olay, 3 Haziran günü gece yarısı saat 00.20 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarının bir kişinin zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

Yapılan ilk incelemelerde, kaçırılan kişinin bölgenin tanınan iş insanlarından S.K. olduğu tespit edildi.

3 MİLYON LİRA FİDYE

Polisin derinleştirdiği soruşturmada, olayın arkasında "alacak tahsili" iddiasının yattığı belirlendi. Şüphelilerin, iş insanı S.K.’nın akrabası olan İ.K.’den alacakları olduğunu öne sürerek bu fidyeyi istedikleri ortaya çıktı.

Kısa süre sonra S.K.’nın ailesiyle iletişime geçen şüpheliler, iş insanının hayatına karşılık tam "3 milyon lira" fidye talep etti.

EKİPLER BASKIN DÜZENLEDİ

Teknik ve fiziki takip başlatan uzman ekipler, fidyecilerin izini Büyükçekmece’de bir adreste buldu. İş insanının tutulduğu ev tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı.

Bölgeyi abluka altına alan Özel Harekat polisleri, eve baskın yaptı. S.K. yara almadan sağ olarak kurtarılırken, evde bulunan 4 fidyeci kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

3 FİDYECİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, organize bir şekilde insan kaçırma ve fidye isteme suçlarına karışan şüphelilerden 3’ünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)