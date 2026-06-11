İş insanı çocuğuna bu isimleri koyana 4 çeyrek altın verecek

Kırşehirli iş insanı Mustafa Düger’in adını taşıyan Mustafa Düger Vakfı tarafından ‘’Adımı Sen Koy’’ projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, Kırşehir’in iki büyük değeri olan Ahi Evran ve Neşet Ertaş’ın isimlerinin yaşatılması planlanıyor.

BU İSİMLER VERİLİRSE 4 ÇEYREK ALTIN HEDİYE

İş insanı Düger, lansmanda yaptığı açıklamada Kırşehir’de yeni doğacak çocuklara yönelik yeni bir ödüllendirme sistemi yapacaklarını belirtti.

Vakıfın hayata geçirdiği projeye göre, Kırşehir’de doğacak her bir çocuğa ‘’Ahi’’ veya ‘’Neşet’’ isimleri verilmesi halinde, söz konusu ailelere 4 çeyrek altın verilecek.

Düger açıklamasında, "Proje kapsamında kentimizde doğan ve bu kutlu isimleri alan evlatlarımızın ailelerine, ahilik felsefesinin temelini oluşturan 'Ahiliğin 4 Açık Kapısını' (Alnı açık olmak, kalbi açık olmak, kapısı açık olmak, sofrası açık olmak) temsilen 4 adet çeyrek altın hediye edeceğiz." dedi.