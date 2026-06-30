İş güvenliği tartışmaları sürerken Bursa'da ayağı asansöre sıkışan işçi yaralandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında yaşanan olay, son dönemde peş peşe gelen iş cinayetleri ile yaralanmalarını ve buna bağlı olarak kamuoyunda oluşan infiali yeniden gündeme getirdi.

BU KEZ ADRES İNEGÖL: YÜK ASANSÖRÜNE AYAĞI SIKIŞTI

Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3’üncü Cadde’de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yaşandı. Yük asansörüne binen 35 yaşındaki işçi İsmail B.’nin sağ ayağı, asansör ile duvar arasına sıkıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Son zamanlarda artış gösteren ve kamuoyunda büyük tepki çeken işçi yaralanmaları ile can kayıpları, iş güvenliği önlemlerinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açtı.

Ekiplerin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

İŞ CİNAYETLERİ VE CAN KAYIPLARI ART ARDA GELDİ

3 gün önce bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada bir işçinin hayatını kaybetmesi ve bugün de Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan göçükte bir işçinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, iş yerlerindeki ihmaller ve alınması gereken önlemlere dair tartışmalar bir kez daha ön plana çıktı. (DHA)