İş cinayetleri yine can aldı: Bir günde 4 işçi yaşamını yitirdi

Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan iş cinayetlerinde 18 Temmuz Cumartesi günü 4 kişi hayatını kaybetti, 5 işçi ise yaralandı. İstanbul, Mardin, Konya, Antalya ve Batman'da meydana gelen olaylarda inşaattan düşme, sondaj çalışması, toprak kayması ve iskele çökmesi nedeniyle ölümler ve yaralanmalar yaşandı.

Kamuoyunda büyük infial yaratan ve alınmayan önlemler nedeniyle tepki çeken bu iş cinayetleri, denetimsizliğin ve iş güvenliği eksikliklerinin bedelini işçilerin hayatıyla ödediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE 21 YAŞINDAKİ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki Azat N., dengesini kaybederek iskelenin üzerinden düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işçiyi düştüğü yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Azat N., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MARDİN VE KONYA'DAN PEŞ PEŞE ACI HABER

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 2. katında çalışan 60 yaşındaki sıva ustası Veysi Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Emirgazi ilçesi ile Aksaray il sınırı yakınlarında bulunan bir arazide sondaj çalışması sırasında meydana gelen iş cinayetinde ise 24 yaşındaki Alpaslan Kaya yaşamını yitirdi.

ANTALYA'DA İKİ AYRI OLAY YAŞANDI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seyir halindeki bir lojistik şirketine ait kamyon şarampole devrildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kamyon şoförü Halil İbrahim Sevimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'ndeki bir şantiyede ise temel kazısı sırasında toprak kaydı. Olayda kayan toprağın altında kalan 2 işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BATMAN'DA İSKELE ÇÖKTÜ

Evrensel'in haberine göre, Batman'ın Gercüş ilçesinde bir inşaatta çalışma sırasında işçilerin üzerinde bulunduğu iskele çöktü. Olay sırasında iskelede çalışan 50 yaşındaki S.A., 49 yaşındaki R.Ç. ve 48 yaşındaki H.Ç. metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı.

Yaralı işçiler, ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.