İş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti!

Aksaray’da yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan 48 yaşındaki Serkan Kurt, çatıda görev yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Talihsiz işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, bu acı olay son zamanlarda art arda yaşanan iş cinayetlerine bir yenisini daha ekledi.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN BETONA DÜŞTÜ

Olay, saat 14.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası olduğu öğrenilen Serkan Kurt, fabrika inşaatının çatı katında montaj ve düzeltme işleriyle uğraşıyordu. Bu sırada bir anlık dengesini kaybeden Kurt, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine hızla düştü.

48 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine şantiyeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz işçi Serkan Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurt'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ İHMALLER İNFİAL YARATIYOR

Yaşanan bu acı kayıp, Türkiye'de bitmek bilmeyen iş cinayetlerini bir kez daha gündeme taşıdı. İstatistiklere bakıldığında, iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı mesleklerin başında maalesef inşaat sektörü geliyor.

Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, denetimlerin yetersiz kalması ve kamuoyunda sıkça tartışılan ihmaller zinciri, her geçen gün yeni bir işçinin canından olmasına yol açarak toplumda büyük bir infial yaratıyor. (DHA)