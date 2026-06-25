İş çıkışı servisten inen 21 yaşındaki Songül kaçırıldı: Ablasının gözü önünde darbedip arabaya bindirdiler

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iş çıkışı evine dönen 21 yaşındaki Songül Ardil, yanına yaklaşan 3 şüpheli tarafından ablasının gözü önünde darbedilerek bir otomobile bindirilip kaçırıldı.

Kardeşini kurtarmak isterken kendisi de saldırganların hedefi olan abla Zeynep Ardil ve ailesinin şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

EVİNE 10 METRE KALA PUSU KURDULAR

Olay, Yıldırım ilçesinde yaşandı. 21 yaşındaki Songül Ardil, mesaisinin sona ermesinin ardından çalıştığı iş yerinin servis aracıyla evine dönmek üzere yola çıktı. Evinin bulunduğu binaya yaklaşık 10 metre mesafede servis aracından inen genç kadın, bu sırada yanına yaklaşan 3 kişinin ani saldırısına uğradı.

ABLASININ GÖZÜ ÖNÜNDE ZORLA ARACA BİNDİRDİLER

Şüpheliler, Songül Ardil’i zorla bir otomobile bindirmeye çalıştı. O esnada kız kardeşinin yanında bulunan abla Zeynep Ardil, kardeşini saldırganların elinden kurtarmak için hamle yaptı.

Ancak şüpheliler, araya girmek isteyen abla Ardil’i de darbederek etkisiz hale getirdi. Çevredeki çığlıklara ve tepkilere aldırış etmeyen 3 saldırgan, Songül Ardil’i zorla araca bindirdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşarak izlerini kaybettirdi.

"KIZIMIZIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ardından emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi olan aile fertleri, kızlarının hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

Yetkililere seslenerek arama çalışmalarının titizlikle ve hızla yürütülmesini talep eden acılı aile, Songül Ardil'in bir an önce sağ salim bulunarak kendilerine teslim edilmesini istedi.

Emniyet güçleri, kaçırılan genç kadını bulmak ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çok yönlü çalışmaları sürdürüyor. (DHA)