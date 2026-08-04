İş adamlarına 'sokak hakkı' telefonu! Kabul etmeyenleri ölümle tehdit ettiler

Elde ettikleri yabancı hatlardan iş adamlarını arayarak sokak hakkı adı altında para cezası kesen çeteye operasyon yapıldı. İstanbul, Antalya ve Yalova'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı. Firari olan 5 şüpheliyi de arama çalışmaları devam ediyor.

İŞ YERLERİNİ KURŞUNLAYIP YAKMIŞLAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre çete üyeleri sokak hakkı para cezasını kabul etmeyen iş adamlarının iş yerlerini kurşunladı; yaktı ve yağmaladı.

Bazı iş adamlarını da ölümle tehdit ettiler. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden 5'inin de cezaevinde olduğu aktarıldı. Savcılığın yapılan operasyon hakkındaki basın açıklaması da şu şekilde oldu:

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı yasaya muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan teknik takip ve kamera görüntüleri incelemesi sonucu elde edilen deliller uyarınca yapılan tespitlerde, şüphelilerin İstanbul genelinde iş insanlarına yabancı gsm hatlarından mesaj atarak ve arayarak sokak hakkı adı altında para cezası kestikleri, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yakmaya çalıştıkları, iş yeri yağmaladıkları, bazı iş insanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri şeklinde tespit edilen 16 ayrı eyleme iştiraki bulunan 5 i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 36 şüpheliden 31 şüphelinin yakalanması amacıyla 04.08.2026 günü İstanbul, Antalya ve Yalova illerinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi yapılmış olup, 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari durumda olan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 04.08.2026