Irmak öğretmen memleketinde son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşadığı evde ölü bulunan anasınıfı öğretmeni 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan’ın cenazesi, memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ölümlüyle ilgili olarak Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Koparan için Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenazede hayatını kaybeden Koparan'ın anne ve babası ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

2 yıldır Ağrı'da görev yaptığı belirtilen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Irmak Ayşe Koparan, 7 Haziran’da Ağrı merkezdeki evinde ölü bulundu. Koparan’ın ölümünün ardından hem adli soruşturma hem de idari inceleme başlatıldı. Ağrı Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Genç öğretmenin bıraktığı dilekçelerde, görev yaptığı okulda yaşadığı sorunları resmi

makamlara bildirdiği ortaya çıktı. Okul müdürü Melahat İ. hakkında hakaret,

fiziksel şiddet, öğrencilere şiddet ve mobbing iddialarında bulunduğu öğrenildi.

Koparan’ın tuttuğu tutanakta, 17 Nisan’da serviste yaşanan tartışmada Melahat İ’nin

kendisine hakaret ettiğini ve iki kez tokat attığını belirttiği aktarıldı.

Gözaltına alınan Karakazan İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Melahat İ. ise daha sonra serbest bırakıldı. Melahat İ’nin hakkındaki mobbing iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Koparan’ın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma sürüyor.