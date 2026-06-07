İran-İsrail savaşı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı ve İsrail'in misilleme açıklamaları nedeniyle Türkiye'den savaş sahasına girebilecek bazı uçak seferleri iptal edildi.
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Güvenlik riskleri nedeniyle AJet'e ait İstanbul-Erbil seferini yapan uçak, uçuşunu tamamlayamayarak İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü. Aynı şekilde AJet'in İstanbul-Beyrut seferi de rotasını değiştirerek Çukurova Havalimanı'na yönlendirildi.
Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçuşunu gerçekleştiren uçağı da güvenlik gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş yaptı.
Bölgedeki gelişmelerin ardından Pegasus Havayolları, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Amman, Erbil ve Bağdat seferlerini iptal etti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi