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Halk TV Türkiye İran-İsrail savaşı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

İran-İsrail savaşı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı ve İsrail'in misilleme açıklamaları nedeniyle Türkiye'den savaş sahasına girebilecek bazı uçak seferleri iptal edildi.

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İran-İsrail savaşı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Güvenlik riskleri nedeniyle AJet'e ait İstanbul-Erbil seferini yapan uçak, uçuşunu tamamlayamayarak İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü. Aynı şekilde AJet'in İstanbul-Beyrut seferi de rotasını değiştirerek Çukurova Havalimanı'na yönlendirildi.

Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Erbil uçuşunu gerçekleştiren uçağı da güvenlik gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri dönüş yaptı.

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Bölgedeki gelişmelerin ardından Pegasus Havayolları, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Amman, Erbil ve Bağdat seferlerini iptal etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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