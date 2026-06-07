Halk TV Türkiye İran-İsrail savaşı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

İran-İsrail savaşı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı ve İsrail'in misilleme açıklamaları nedeniyle Türkiye'den savaş sahasına girebilecek bazı uçak seferleri iptal edildi.