İntihar süsünü o detay bozdu: Aynı evde alkol aldığı çift tarafından öldürülmüş!

Antalya Manavgat’ta ocak ayından beri gizemini koruyan 50 yaşındaki İbrahim Doğan ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. İlk etapta intihar gibi gösterilmeye çalışılan olayın peşini bırakmayan jandarma ekipleri, titiz bir takiple planlı bir cinayeti deşifre etti. Düzenlenen başarılı operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheliden evli bir çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Olay, 21 Ocak’ta Side Mahallesi Cennetler mevkisinde meydana geldi. Tek başına yaşayan İbrahim Doğan’dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapısını açtığı evin salonuna giren ekipler, Doğan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karnından iki kurşunla vurulan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR SÜSÜNÜ "UZAK ATIŞ" DETAYI BOZDU

İlk incelemede cansız bedeninin altında bir tabanca bulunan İbrahim Doğan’ın ölümü şüpheli görüldü. Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan detaylı otopside, Doğan'ın "uzak atış" neticesinde vurulduğu, yani namlunun vücuduna yakın olmadığı belirlendi. Bu hayati bulgu, olayın bir intihar değil, planlı bir cinayet olduğunu ortaya koydu.

JASAT ADIM ADIM İZ SÜRDÜ: AYNI EVDE ALKOL ALMIŞLAR

Cinayet şüphesi üzerine harekete geçen Manavgat JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Side Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, geriye dönük titiz bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın yaşandığı gün evde sadece İbrahim Doğan'ın olmadığı; Serkan Yalvaç, eşi Fatma Yalvaç, R.A. ve A.Y.'nin de orada bulunduğu ve birlikte alkol aldıkları tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ELE VERDİ: KARI-KOCA CEZAEVİNDE

Delilleri toplayan jandarma ekipleri, 8 Haziran'da düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgu sırasında şüphelilerin verdikleri ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekince, savcılık kararıyla gözaltı süreleri uzatıldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve dün yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıların kaderi belli oldu. Savcılık sorgularının ardından 'Kasten öldürme' suçundan mahkemeye çıkarılan Serkan Yalvaç ve eşi Fatma Yalvaç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)