İnternetten almıştı, sahte ruhsat çıktı! Kendi aracını devlete ihbar etti

Antalya'da oto kurtarıcı işi yapmak isteyen 50 yaşındaki Cengiz Uğurluel, 20 Mart 2023 tarihinde internet üzerinden bir araç ilanını incelemeye aldı. Beğendiği 07 BCP 470 plakalı oto çekiciyi satın alan Uğurluel, bir süre bu araçla oto kurtarıcı olarak çalıştı.

Ancak zamanla bu mesleğin kendisine uygun olmadığını fark eden Uğurluel, aracın kullanım amacını değiştirmek ve ruhsatını kamyonete çevirmek için harekete geçti.

RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GİDİNCE ŞOKE OLDU

Aracın ruhsat türünü değiştirmek amacıyla ilgili resmi kurumlara müracaat eden Cengiz Uğurluel, hayatının şokunu yaşadı. Yapılan incelemelerin ardından yetkililer, aracın ruhsatında yer alan "kurtarıcı" ibaresinin sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Uğurluel'in yasal bir çekici zannederek satın aldığı araca, Şırnak'ın Cizre ilçesinde A.Ö. isimli şahıs tarafından sahte ruhsat düzenlendiği anlaşıldı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYIP ADLİYEYE KOŞTU

Satın alma işlemi gerçekleştirdiği tarihte belgede sahtecilik yapıldığını ve kendisinin büyük bir oyuna getirildiğini fark eden Cengiz Uğurluel, kişiler hakkında şikayetçi olup, dava açtı.

"KENDİ ARACIMIZI DEVLETE İHBAR EDİYORUZ"

Antalya'da güneş enerjisi işiyle uğraştığını aktaran Uğurluel, şu ifadeleri kullandı:

3 yıl önce kurtarıcı diye kamyoneti satın aldım. Bir süre sonra aracı kamyonet olarak kullanmak istediğimde ilgili kurumlara müracaat ettik. Evrakı tamamlamak istedik ama bu aracın hiçbir zaman kurtarıcı olmadığını gördük. Aracı aldığımız kişiler bize kurtarıcı olarak sattı ama araç hiçbir zaman kurtarıcı olmamış. Kurtarıcı yapılmak için devlete herhangi bir belge sunulmamış, proje çizilmemiş, TSE'ye bilgi verilmemiş. Usulsüz yollarla ruhsat çıkartılarak, araç kurtarıcı yapılmış. Detaylı araştırma yaptığımızda, bu şahısların hayatları boyunca Şırnak Cizre'ye gitmediği halde ruhsatın Cizre'de düzenlendiğini, Antalya'da bir noterde tekrar ruhsat düzenlenerek aracın kurtarıcı yapıldığını öğrendik. Oysaki bu araç usulsüz. Kendi aracımızı devletimize ihbar ediyoruz.

"BİZ BU İŞİ YAPMAYA DEVAM ETSEK NE OLACAKTI"

Uğurluel sözlerine devam ederek, "Çok araştırma yaptım, trafikte bunun gibi birçok araç olduğunu gördüm. Şahıslarla ilgili dava açtık. Resmi belgede sahtecilik yaparak bu aracın ruhsatı çıkartılmış. Aracı ilk etapta oto kurtarıcılık yapmak için aldık. Biz bu işi yapmaya devam etsek ne olacaktı, aracı belki başkasına satacaktık. O başkası ne yapacaktı, bizi dava edecekti. Biz de tekrar bu şahısları dava etmek zorunda kalacaktık" ifadelerini kullandı.

"BU ŞEKİLDE USULSÜZ ÇOK FAZLA ARAÇ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ"

Uğurluel'in avukatı Arif Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: