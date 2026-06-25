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Halk TV Türkiye İnsanlık ölmemiş dedirten olay: ATM'de 40 bin TL bulup muhtara koştular!

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: ATM'de 40 bin TL bulup muhtara koştular!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ATM haznesinde sıkışmış 40 bin TL bulan 2 vatandaş, parayı muhtara teslim etti.

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İnsanlık ölmemiş dedirten olay: ATM'de 40 bin TL bulup muhtara koştular!
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bankamatikte işlem yapmak isteyen 2 arkadaş, ATM’nin para haznesinde sıkışmış halde tam 40 bin TL nakit para buldu. Buldukları paraya dokunmayan dürüst vatandaşlar, parayı sahibine ulaştırılmak için mahalle muhtarına teslim etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında İncirliova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Aydoğan Esen ve arkadaşı Tugay Özcan, işlem yapmak ve para çekmek amacıyla mahalledeki bir bankanın ATM’sine gitti. Bankamatik haznesinde sıkışmış paraları fark eden iki arkadaş, parayı hazineden çıkarıp saydı.

Yaptıkları sayımda paranın 40 bin TL olduğunu tespit eden dürüst arkadaşlar, vakit kaybetmeden harekete geçti.

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: ATM'de 40 bin TL bulup muhtara koştular! - Resim : 1

40 BİN TL MUHTARA TESLİM EDİLDİ

Paranın kime ait olduğunu bilmediklerini ve tek amaçlarının parayı gerçek sahibine güvenle ulaştırmak olduğunu belirten Aydoğan Esen ve Tugay Özcan, 40 bin TL'yi Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut’a götürerek teslim etti.

BANKA YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLECEK

Parayı teslim alan Acarlar Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut, dürüst vatandaşlara teşekkür ederek emanet paranın şu an güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini belirtti.

Muhtar Karabulut, banka yetkilileriyle irtibata geçerek paranın sahibini tespit etmeye çalışacaklarını ifade etti.

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ATM'de unutulan 40 bin TL'nin, yarın mahalle muhtarı ve parayı bulan iki arkadaş tarafından hep birlikte banka yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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