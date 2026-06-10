İnsan sağlığını tehdit eden firmaya ağır ceza: Bakanlık devreye girdi!

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çevre kirliliğine yol açan bir işletmeye, talaş tozu ve dumanı kontrolsüz şekilde doğaya saldığı gerekçesiyle 191 bin 868 lira idari para cezası kesildi.

Şikayetler üzerine harekete geçen belediye ekiplerinin incelemesi sonucunda uygulanan bu cezanın ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da firma hakkında ayrıca inceleme başlattı.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Devrek'te bir işletmenin faaliyetleri sırasında çevreye kontrolsüz şekilde atık yaydığı yönündeki şikayetler, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, Firmanın çalışmalarından kaynaklanan talaş tozu ve dumanın kontrolsüz bir şekilde çevreye yayıldığı tespit edildi.

DOĞAL YAŞAM VE İNSAN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Değerlendirmelere göre, firmanın çevreye saldığı talaş tozu ve dumanın sadece havayı kirletmekle kalmadığı, bölgedeki doğal yaşamı da ciddi şekilde olumsuz etkilediği belirlendi.

Ayrıca salınan bu atıkların çevredeki konut ve iş yerlerinde yoğun bir kirliliğe yol açtığı, insan sağlığını doğrudan tehdit ederek bölge halkının yaşam kalitesini düşürdüğü kayıtlara geçti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Yaşanan bu çevre ihlalinin ardından belediye tarafından kesilen 191 bin 868 liralık idari para cezasının yanı sıra, olay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da ulaştı. Bakanlığın konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"EN AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

Yetkililer, ilgili işletme hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında en ağır idari yaptırımların uygulanacağını vurgularken, doğayı ve halk sağlığını hiçe sayarak çevre kirliliğine neden olan tüm kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. (AA)