İnşaatta feci ölüm! İskeleden düşen genç işçi kurtarılamadı

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazası sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, saat 09.30 sıralarında çalıştığı inşaatın iskelesinde dengesini kaybeden 21 yaşındaki işçi Azat N. metrelerce yüksekten aşağı düştü. Genç işçinin düştüğünü fark eden mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri işçiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen Azat N., burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Azat N.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan feci ölümün ardından polis ekipleri tarafından inşaat yetkililerinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)