İnşaat kazısında toprak kaydı: 5 katlı bina tahliye edildi

Tunceli’de yapılması planlanan bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması, bitişikteki 5 katlı binada yaşayanları korkuttu. 12 dairenin bulunduğu bina, tedbir amacıyla tahliye edilirken elektrik ve doğal gazı kesildi.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.

TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYDI

Olay, Atatürk Mahallesi Yurtkur mevkisinde meydana geldi. Yapılması planlanan inşaat için iş makineleriyle temel kazısı başlatıldı. Çalışmalar sırasında kazı, bitişikteki 5 katlı binanın temeline yakın bölgeye kadar ilerledi.

Akşam saatlerinde kazı alanında toprak kayması meydana geldi. 12 dairenin bulunduğu binanın zemin kısmındaki kaymayı ve sarsıntıyı hisseden bina sakinleri, korkuyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedbir amacıyla yapının elektrik ve doğal gazı kesildi.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Toprak kaymasının ardından binada yaşayanlar tahliye edildi. Ekipler, hem binada hem de toprak kaymasının meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

Tahliye edilen bina sakinleri yaşananlar nedeniyle endişe yaşarken, olay sırasında herhangi bir yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

“DEPREM OLDU SANDIK”

Binada yaşayan Eren Turan, yaşanan sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu düşündüklerini belirterek, yaşlı annesi ve babasıyla birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Turan, temel kazısı öncesinde de kazı çalışmalarıyla ilgili itirazlarının olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buranın daha önceden yan tarafta, binanın yan taraf binalarının temeli kazıldı. Sonra buraya geleceğini de söyledi. Biz bu konuda bu kararın yanlış olduğunu, buraya izin veren yetkili personelin yanlış bir karar verdiğini söyledik. Bu işlemin durdurulmasını talep ettik. Kazma işlemini yaptığında, normalde 1,5 metre aralık bırakması gerekiyordu binayla. Toprak çökünce toprağın altından su gidiyor ve o su gittikten sonra da burada normalde bir sondaj çalışması yapılıp o suyun çekilmesi lazım. Hiçbir şey yapılmadı. Müteahhit işlemlerine hızlı bir şekilde başlayarak hemen temeli döktü. Hemen hızlı bir şekilde işlem yapıldı ve neticede bina bugün kaydı. Deprem oldu zannettik. Yani bina öne doğru çekme yaptı. Bu saatten sonra artık kendi imkanlarımızla barınmaya çalışacağız. Ailem hepsi yaşlı. Bizim bütün eşyalarımız içeride. Nerede kalacağız? Bazılarının köyde evleri var onlar belki orda kalırlar ama diğerleri ortalıkta kaldılar”

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Tunceli’de yeni yapılması planlanan inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen 5 katlı binaya ilişkin Tunceli Valiliği’nden açıklama yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Atatürk Mahallesi’nde bir binanın bitişiğinde yürütülen temel kazısı sırasında, kazı alanının arka kısmında bulunan binadan çatırdama sesleri geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar ulaşmıştır. İhbar üzerine AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Tedbir amacıyla söz konusu bina boşaltılarak gerekli güvenlik önlemleri alınmış, ilgili ekipler tarafından bölgede inceleme başlatılmıştır. Binanın mevcut durumuna ilişkin jeolojik ve teknik incelemeler devam etmekte olup, hazırlanacak raporlar doğrultusunda gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaç halinde vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışma yürütülecektir.”

(DHA)