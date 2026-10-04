İnşaat kazısı yüzünden ağaç devrildi: Kadın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki ağaç, köklerinin topraksız kalması ve rüzgarın da bastırmasıyla aniden binanın girişine doğru devrildi.

Tam o sırada binaya girmekte olan bir kadın, üzerine gelen kütleyi son anda fark etti. Ağacın dallarının isabet ettiği kadın şans eseri yara almadan apartmana sığınmayı başardı. Yaşanan tehlike anı ve kadının kıl payı kurtuluşu sokağın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

UYARILARA RAĞMEN ÖNLEM ALINMADI

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre olayın arkasında zincirleme bir ihmal yatıyor. Yan parseldeki binanın temel kazısı yapılırken yol kenarındaki dev ağacın kökleri açığa çıkarıldı ve hiçbir destekleme yapılmadan öylece bırakıldı. Durumun tehlike yarattığını fark eden çevre sakinleri, ağacın budanması ya da kaldırılması için hem inşaat yetkililerine hem de Avcılar Belediyesi’ne başvurdu. Ancak belediye ekipleri alanın "özel arazi" olduğu gerekçesiyle müdahale etmedi, müteahhit ise kazı çalışmalarına devam etti.

Devrilmenin ardından itfaiye ve Avcılar Belediyesi ekipleri sokağa gelerek ağacı motorlu testerelerle parçalara ayırıp yolu temizledi.

"BU ZARARI KİM KARŞILAYACAK?"

Göz göre göre gelen kazada binaların camları kırılırken, sorumsuzluğun faturası yine mahalleliye çıktı. İhmale tepki gösteren mahalle sakini Engin Gül, yetkililerin duyarsızlığını şu sözlerle anlattı:

"Belediye ekipleri, özel arazi diye almadılar. Hafriyatı alırken söyledik, yine almadılar. Şimdi bizim binanın zararını kim ödeyecek? Burası her zaman araç dolu. Olay saatinde boş olması büyük şans."

Ağacın devrilmesiyle evinin pencereleri kırılan Özcan Şen ise ortada kalan zarara dikkat çekerek, "Cana geleceğine mala gelsin. Ancak, bu zararımızı kim karşılayacak? Bu soğukta ancak yarın camları değiştirebileceğiz" dedi.

Olayın ardından ne kazıyı yapan firma ne de gelen uyarılara rağmen önlem almayan belediye yetkilileri oluşan hasarla ilgili sorumluluk üstlendi. (DHA)