İngiltere Başbakanı trafikte kaldı! Yollar kapatılmadı, koruma ordusu yok

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Londra'da katılacağı bir toplantıya yetişmeye çalıştığı esnada, sivil araçların yoğunlukta olduğu günlük trafikte objektiflere yansıdı. Trafiğin yavaş ilerlediği anlarda herhangi bir geniş koruma konvoyu olmaksızın hareket eden Starmer'ın, diğer sürücülerle aynı şeritte beklediği görüldü.

İngiliz Başbakanı'nın ulaşımı sırasında yolların trafiğe kapatılmaması ve makam aracına en az iki koruma aracının eşlik etmesi dikkat çekti. Devasa bir güvenlik gücü yerine sınırlı bir ekiple yol alan Starmer’ın aracının hemen yanından, kentteki turistlerin sıklıkla kullandığı kırmızı halk otobüsünün geçmesi de görüntülere yansıyan detaylar arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEKİ ÇAKARLI KONVOYLAR VE KAPATILAN YOLLAR

Londra'dan yansıyan bu tablo, Türkiye'de yolların kapatılması ve yoğun polis koruması altında seyahat eden vali ile kaymakamların oluşturduğu protokol düzenini akıllara getirdi. Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan ve vatandaşların tepkisini çeken "çakar krizi", denetimlere rağmen kimin gerçekten görevli olduğunu anlamayı zorlaştırırken; İngiltere'de ülke yönetiminin en tepesindeki ismin sivil trafiğe uyması, iki ülke arasındaki kamu hizmeti yaklaşımını somut bir biçimde ortaya koydu.

GÖSTERİŞTEN UZAK VE SADECE GÜVENLİK ODAKLI SEÇİMLER

Başbakan Starmer'ın seyahat ettiği aracın teknik özellikleri de bu sadeliği destekler nitelikte. Üst düzey hükümet yetkililerinin korunması için tasarlanan, ağır zırhlı ve kurşun geçirmez bir Range Rover Sentinel model araç kullanan Starmer’ın, bu zırhlı araca rağmen trafikte diğer sürücüler tarafından fark edilmesi oldukça zor oldu.

Türkiye’deki kamu yöneticilerinin makam aracı tercihlerinde sıklıkla görülen lüks Mercedes ve BMW marka araçların aksine, İngiltere’deki tercihin şatafattan uzak, güvenlik ve dayanıklılık odaklı sade tasarımlardan yana olduğu görüldü.

TRAFİĞİ AKSATMAYAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İngiltere Başbakanı'nı taşıyan zırhlı aracın hemen arkasında, güvenlik ekibine ait olduğu belirtilen bir Land Rover Discovery model araç yer aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin sıkı olmasına karşın, başkentin günlük trafik akışına hiçbir şekilde müdahale edilmedi ve yollar diğer vatandaşların kullanımına açık tutuldu. Bu durum, kamu hizmeti sunan yöneticilerin, vatandaşların günlük yaşam kalitesini etkilemeden görevlerini yerine getirmesinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.