İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca İngiliz ekonomist Timothy Ash hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma gerekçesi olarak Ash'in Muğla'da yaptığı bir konuşmadaki ifadeleri gösterildi.

İNGİLİZ EKONOMİSTE CUMHURBAŞKANINA HAKARET SORUŞTURMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ünlü İngiliz ekonomist Timoth Ash hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın açıklamasında "Basına konu olduğu üzere T.A hakkında, katıldığı bir toplantıda sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle, Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Başsavcılık açıklamasında ayrıca Ash'in soruşturmaya konu olan konuşmasından bir kesit de yer aldı.

Timothy Ash

'SOSYOPAT LİDER' SÖZLERİ SORUŞTURMA GEREKÇESİ OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen bir finans toplantısında "Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde piyasalarda işlem yapmak" başlıklı sunumu yapan İngiliz ekonomist Timothy Ash, dünya siyasetindeki gelişmelerin ekonomi ve piyasalar üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu.

"Mesele ABD çıkarının ne olduğu değil; mesela Trump'ın kişisel çıkarının ne olduğuyla ilgili. Rusya'da Putin de öyle... Belki de 'sosyopat liderler çağındayız' diyebiliriz. Bu bireylerin çıkarı ne?" diyen Ash, "Netanyahu, Erdoğan... Pardon, bunu söylemedim, geri alıyorum, video çekmeyi durdurun. Sorun değil, yarın Sabah gazetesinin manşetinde olur." şeklinde konuşmuştu.