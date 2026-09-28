İnegöl’ün 1,25 milyar liralık stadyum ihalesi depren sanığı Varlıbaş'a gitti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılması planlanan stadyumun yapım ihalesi sonuçlandı. İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İnegöl Stadyumu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesini Varyap Varlıbaşlar Yapı kazandı. İhale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedeli 1 milyar 258 milyon 616 bin TL oldu.

Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale, kamu kaynaklarının kullanımı ve ihale süreçlerinde rekabetin sağlanması konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

VARYAP’IN SAHİBİ AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

İhaleyi kazanan şirketin sahibi Süleyman Varlıbaş’ın AKP ile siyasi bağlantısı geçmişe dayanıyor. Varlıbaş, 2011 genel seçimleri öncesinde AKP’den İstanbul milletvekili aday adayı oldu.

Partinin o dönemde gerçekleştirdiği temayül yoklamasında 903 oy alan Varlıbaş, aday adayları arasında üst sıralarda yer aldı.

Varlıbaş ailesine ait şirket, yıllar içerisinde çok sayıda büyük ölçekli kamu projesinde görev aldı. Şirketin proje portföyünde Danıştay Başkanlığı Binası, Avrupa Yakası Adalet Sarayı ve Trabzon Belediye Binası gibi yapılar bulunuyor.

İnegöl Stadyumu ihalesiyle birlikte şirket, kamu projeleri portföyüne milyar liralık yeni bir iş daha ekledi.

DÖRT KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ASEL APARTMANI DAVASINDA SANIK

Süleyman Varlıbaş’ın adı, 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay’da yıkılan Asel Apartmanı’na ilişkin davada da geçiyor.

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi’nde bulunan apartmanın zemin ve birinci katları depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan dört kişi yaşamını yitirirken dört kişi de yaralandı.

Apartmanın yıkılmasına ilişkin dava, depremlerden yaklaşık 34 ay sonra açıldı. Dosyada Süleyman Varlıbaş, Abdullah Varlıbaş ve Cahit Varlıbaş, binanın yapı müteahhitleri olarak sanık sıfatıyla yer aldı. Mehmet Kılıçoğlu da sanıklar arasında bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefi asli kusurlu; belediyenin yapı kontrol birimi sorumluları ise tali kusurlu olarak değerlendirildi.

Savcılık iddianamesinde de sanıkların binanın yapımındaki görev ve sorumlulukları kapsamında ihmallerinin bulunduğu ve kamu davası açılması için yeterli delile ulaşıldığı belirtildi.

"HATAY'DA FİİLİ BİR ÇALIŞMAM VE İMZA YETKİM YOKTU"

İddianamede, binanın yıkımıyla ilgili soruşturma kapsamında sanık Abdullah Varlıbaş'ın da ifadesine yer verilmişti.

Sanık Abdullah Varlıbaş ifadesinde, aile şirketi olan Varlıbaşlar Kollektif Şirketi'nin 1982'de kurulduğunu, kendisinin Trabzon'daki şubede, kardeşi Süleyman'ın İstanbul'da, diğer kardeşi Cahit Varlıbaş'ın ise Hatay'daki şubede görev yaptığını belirtmişti. Depremde yıkılan Asel Apartmanı'yla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Abdullah Varlıbaş, binanın 1990'da inşa edilmeye başlandığını ve 1993'te tamamlandığını ifade ederek, "O dönemde Hatay'da fiili bir çalışmam ya da imza yetkim yoktu" demişti.

Sanık Süleyman Varlıbaş da benzer ifadeler vererek, şirketin 1982'de kurulduğunu, kendisinin İstanbul'daki şubede çalıştığını söyledi. Asel Apartmanı'yla ilgili bilgisi olmadığını belirten Süleyman Varlıbaş, "1995 yılına kadar şirket yapısı gereği Hatay'da fiili bir çalışmam ya da imza yetkim yoktu" beyanında bulunmuştu.