İnan Güney'den tahliyenin ardından ilk paylaşım
İBB davasında tahliye edilen İnan Güney'den ilk paylaşım geldi. Ailesiyle çekildiği fotoğrafı paylaşan Güney, "11 ay sonra biz… Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu'm" dedi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, mahkemenin tahliye kararının ardından sosyal medya hesabından ailesiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Güney, paylaşımına "11 ay sonra biz… Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu'm" notunu ekledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 15 Ağustos 2025'te Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma sonunda Güney dahil 17 kişi tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59'u tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı davanın 64. duruşma gününde savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yanı sıra eski Medya A.Ş. çalışanı Ceyda Kıryak ile İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın tahliyesine karar verdi.
Tahliye kararının ardından İnan Güney, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf yayınlayan Güney paylaşımına, "11 ay sonra biz… Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu'm" diye not düştü.