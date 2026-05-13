İmralı'ya 'ziyaretçi' açılımı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisinin ardından AKP kanadı, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a cezaevinde hükümlü olması nedeniyle 'koordinatör' veya 'baş müzakereci' gibi sıfatlar verilemeyeceği görüşünü paylaştı. Ancak AKP yönetimi, "Terörsüz Türkiye hedefiyle çelişmeyecek şekilde Adalet Bakanlığı'nın uygun göreceği tarih aralıklarında İmralı'ya farklı kesimlerce ziyaret yapılabilecek" yaklaşımını dillendirdi.

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre Öcalan'ın durumuyla ilgili 'statü' tartışmasını yorumlayan üst düzey bir AKP yöneticisi, "Baş müzakereci böyle olmaz. Hukuki açıdan ceza infazı koşulları içerisinde, şu anda kendi mahkûm olduğu unutulmamalı. Yargı kararı veya af benzeri yasal düzenleme olmaksızın kendisine özel bir statü verilmesi olanaklı değil" dedi.

Aynı AKP yöneticisi, statü bakımından Öcalan'ın etkinliğini artırma formülünü ise şu sözlerle açıkladı:

"Şöyle bir şey olabilecektir; sıfattan öte farklı toplum kesimleriyle düşüncelerini paylaşması, görüşmeler yapması. Farklı gazeteciler görüşse röportajlar yapsa, onlar sorsa o da cevaplarını verse. Sadece İmralı heyetiyle değil farklı kesimler mesela akademisyenler, Terörsüz Türkiye sürecine fayda sağlayacak kişiler vesaire yani sürece katkı sağlayacak kesimlerle görüşmeler yapabilse, istişare etmek ve fikirleri paylaşma noktasında olabileceğini düşünüyorum."

AKP, bu kapsamda Adalet Bakanlığı'nın uygun göreceği tarihlerde İmralı'ya ziyaretler yapılmasına sıcak bakıyor.

İKTİDARIN GEREKÇESİ 'SAHA'

Süreçte gözler Meclis çatısı altında atılacak hukuki adımlara çevrildi. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18 Şubat günü son toplantısıyla açıkladığı ortak raporda, PKK'nın silah bırakmasına ilişkin 'geçici ve müstakil yasa' işaret edilmişti. Ancak İYİ Parti haricinde muhalefet cephesiyle rapora imza atan AKP tarafı; Mart ve Nisan aylarında ortak rapordaki süreç ve demokratikleşme bölümlerindeki önerilerle ilgili herhangi bir adım atmadı. Mayıs ayında kamuoyunda "Süreç Yasası" veya iktidar medyasınca "Kod Kanun" olarak adlandırılan yasal düzenleme beklentisine rağmen AKP yönetimi, "Sahada silah bırakma eğilimi gözlenmedi" ısrarını sürdürüyor.

Dünkü konuşmasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da, "Süreç bir müddettir durağan. Bu yavaşlama halinden mutlaka ama mutlaka çıkılmalı" diyerek, eş zamanlı hukuki mekanizma gerektiğini söyledi ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yasal düzenleme için sürece öncülük etme çağrısı yaptı. Hem Bahçeli'nin hem de DEM Parti'nin süreç ile ilgili 'koordinatörlük' veya 'mekanizma' talebi ise henüz AKP tarafında karşılık bulmadı.

MUHALEFET 'EŞ ZAMANLILIK', AKP 'ÖNCE SİLAH BIRAKILACAK' DİYOR

Öcalan'ın geçtiğimiz yılki 27 Şubat çağrısına PKK'nın yeterince uyum sağlamadığını belirten AKP yöneticisi, "Şiddetten uzaklaşılmasını talep etmişti. Ama zihinlerde silah bırakılması hiç gerçekleşmemiş gibi görünüyor" dedi. Süreç ile ilgili mekanizma konusunda TBMM'deki Komisyon'un önemli bir mekanizma olduğunu savunan yönetici, eş zamanlı olarak PKK'nın yeterli adım atmadığını söyledi.

AKP yöneticisi, MHP ve DEM Parti başta olmak üzere tüm muhalefet cephesinin PKK'nın silah bırakması için 'eş zamanlı' hukuki zemin yaratılması talebine şu yanıtı verdi:

"Meclis'teki Komisyon mekanizma değil miydi? Bu mekanizma çalıştığı sırada eş zamanlı PKK adım attı mı, silah bıraktı mı? Raporumuzda yazılı, silah bırakılması halinde bu kalıcı hale getirecek, bunun hukuki varlığını güçlendirecek ‘geçici ve müstakil kanun' diyoruz. Silah bırakma gerçekliği olmadan biz bunun hukuki düzenlemesini nasıl yapacağız? O zaman DEM Parti hadi kendi kanun teklifini TBMM'ye sunmalı ki görelim, nasıl yapılacakmış... Örgüt varlığını fiilen sonlandırmamışken, sonlandırmış gibi kanun nasıl yapacağız? Silah bırakmadığı sürece zaten kanuni düzenlemelerimiz var, ‘etkin pişmanlık' var, örgütten ayrılacak, gelecek olanlara yönelik zaten hukuki zeminimiz var. TBMM'deki çoğunluk vardı değil mi Komisyon oluşumunda, yani mekanizma kurulmuştu, peki eş zamanlı silah bırakma oldu mu? Olmadı. Bakınız PKK bir yıldır kendini feshediyor değil mi? Ama halen fesholmadı, silah bırakmadı. Hukuk, tahmin üzerine, belirsizler üzerine inşa edilemez. Hukuk maddi gerçeklik ile 'silah bırakılmıştır, örgüt kendini feshedip dağıtmıştır' diyerek tarif yapacaktır."

AKP yöneticisi, DEM Parti yönetimiyle görüşmeler yapıldığını açıklayarak, hukuki düzenleme talebine karşılık kendilerine 'sahadaki gerçeklik' hatırlatmasıyla yanıt verildiğini aktardı.

İktidar cephesinin 'saha' gerekçesine karşılık Ankara kulislerinde ise yasa için "TBMM gündemi" formülü konuşulmaya başlandı. AKP dışındaki Süreç Komisyonu katılımcısı siyasi partiler, PKK'lıların hangi koşullarda Türkiye'ye dönüş yapabileceğine ve silahları bıraktıklarında hangi hukuki şartlarla karşılaşacaklarına ilişkin yasal düzenlemenin ortaya konması gerektiği görüşünde.

Gazete Pencere'nin görüş aldığı siyasi parti temsilcileri, AKP'nin "Kod Kanun" olarak hazırlığını yaptığı süreç yasası taslağının TBMM çatısı altında ele alınmasını talep ediyor. Taslağın siyasi parti gruplarına sunulması veya yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığı'na iletilmesi durumunda 'eş zamanlılığın' sağlanabileceğine işaret eden kaynaklar, yasal düzenleme TBMM gündeminde tartışılırken devletin PKK'nın silah bırakmasını tespit etmesi için gerekli zamanın tanınmış olacağını belirtiyor. Herhangi bir yasa teklifi Meclis'e sunulduğunda bunun hemen yasalaşması gerekmediğini aktaran kaynaklar, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un öncülüğünde siyasi partiler arasında yasa teklifi üzerinde görüşmeler yapılabileceğini ve böylece silah bırakılması ile hukuki zemin oluşturulması arasında aranan 'eş zamanlılığın' sağlanacağını ifade etti.

BAYRAM ÖNCESİ İMRALI'DAN HABER BEKLENİYOR

Bu gelişmeler yaşanırken DEM Parti cephesinde, 23 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Öcalan'la görüşülmesi için Adalet Bakanlığı'nın İmralı Heyeti'ne izin vermesi beklentisi söz konusu. MHP Lideri Bahçeli'nin önerisi kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti'nin, Öcalan'ın değerlendirmesini alacağı ve Haziran ayı arifesinde kamuoyuna süreçle ilgili yeni bir açıklama yapılabileceği işaret edildi.

DEM Parti tarafı ayrıca, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan eşliğinde Barış Anneleri adına üç kişilik heyet olarak Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün'ün siyasi parti ziyaretlerini tamamlayarak Adalet Bakanlığı'na yaptığı Öcalan'la görüşme başvurusunu hatırlattı. Parti kaynakları, en geç Haziran ayında Barış Anneleri Heyeti'nin İmralı'yı ziyaret etmesine izin verilmesi beklentisini paylaştı.