İmralı Süreci'nin en büyük engeli ne? Anket yapıldı fatura iktidara kesildi

Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER), kamuoyunun İmralı sürecine yönelik görüşlerini, beklentilerini ve güven düzeyini ortaya koymak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. 14–21 Haziran 2026 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda düzenlenen araştırmaya Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Van, Ankara, Mardin ve Şırnak'ın da bulunduğu toplam 18 farklı şehirden 908 kişi katıldı. Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; araştırma bulguları, kamuoyunun süreçteki gelişmeleri yakından takip ettiğini gözler önüne serdi.

SÜRECİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Araştırmada katılımcılara yöneltilen “Sizce sürecin önündeki en büyük engel nedir?” sorusuna verilen yanıtlar ise oldukça çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 28,70'i süreci baltalayan en temel faktör olarak "Hükümet içindeki siyasi irade eksikliği" seçeneğini işaretledi. Öne çıkan diğer engeller ve oranları ise şu şekilde sıralandı:

Devlet kurumlarının tutumu: %11,90

Tarafların talep ve hedef farklılığı: %10,50

Medyanın ayrıştırıcı/kışkırtıcı dili: %10,30

Halkın sürecin dışında tutulması: %9,70

Taraflar arasındaki güvensizlik: %8,70

Milliyetçi kamuoyu baskısı: %7,30

Toplumdaki kutuplaşma: %4,40

Dış aktörler: %4,00

Muhalefet partilerinin direnci: %3,80

PKK'nin tutumu: %0,30

Fikrim yok:%0,40

YÜZDE 84'LÜK KESİM YASAL ADIM BEKLİYOR

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 84'lük çoğunluğu, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi adına yasal adımların atılması beklentisi içerisinde olduklarını belirtti.

SOMUT REFORM ÇAĞRISI

Araştırmanın sonuç bölümünde genel kamuoyu algısı özetlenerek, toplumda barış ve demokratikleşme yönünde son derece güçlü bir talep olduğu savunuldu. Demokratik reformların çözümün en temel unsuru olarak kabul gördüğü ve sürece yönelik toplumsal desteğin yüksek olduğu belirtilen raporda şu değerlendirmeye yer verildi: “Genel olarak araştırmanın ortaya koyduğu tablo; kamuoyunda barış ve demokratikleşme yönünde güçlü bir talep bulunduğunu, demokratik reformların çözümün temel unsuru olarak görüldüğünü ve sürece yönelik desteğin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak bu desteğin kalıcı bir güvene dönüşebilmesi için somut adımların atılması, demokratik reformların hayata geçirilmesi ve süreçle ilgili belirsizliklerin azaltılması gerektiği anlaşılmaktadır.”

BEKLENTİ SÜRECİN YAZ BİTMEDEN MECLİS'TE OLMASI

Öte yandan Ankara kulislerinde sürecin yüzde 85'inin tamamlandığı, yasaların da yaz bitmeden Meclis'ten çıkacağı öne sürüldü.

Hükümetin 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürecin sessiz bir şekilde sürdüğü ortaya çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'ın geçen hafta siyasi partiler ile yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan ile görüştüğü ve bu görüşmenin süreç için önemli olduğu ifade edildi.

ÖCALAN'DAN AÇIKLAMA GELMESİ BEKLENİYOR

Fatih Çekirge'nin Ankara kulislerinden topladığı bilgilere göre İmralı Süreci yasalarının yaz bitmeden çıkması hayli muhtemelken önümüzdeki günlerde Öcalan'dan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Mesajın özetle, "Artık geri dönüşü olmayan bir şekilde silahlı mücadele son bulmuştur. Asla böyle bir mücadele söz konusu olmayacaktır. Silahlar tamamıyla teslim edilmelidir" şeklinde olacağı kaydedildi.