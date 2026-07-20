İmralı sürecinde kritik hafta: Numan Kurtulmuş’tan partilere çerçeve yasa turu

İmralı süreci kapsamında hazırlanması planlanan çerçeve yasa için Meclis'te kritik bir haftaya girildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yasa taslağına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ve uzlaşı zemini oluşturmak amacıyla siyasi partilere ziyaret turu gerçekleştirecek.

Kurtulmuş, salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP grubunu, ardından DEM Parti'yi ziyaret edecek. Çarşamba günü ise AKP ile bir araya gelmesi beklenen Kurtulmuş'un, daha sonra CHP ve Yeni Yol Partisi'ni de ziyaret etmesi öngörülüyor.

Ziyaretlerde, Meclis tatile girmeden Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanan çerçeve yasa taslağının ele alınacağı belirtiliyor. Kurtulmuş'un, düzenlemenin geniş siyasi uzlaşıyla kabul edilmesi amacıyla partilerin desteğini isteyeceği ifade ediliyor.

YASADA NELER YER ALACAK?

Bu hafta siyasi partilerle paylaşılması beklenen taslakta, düzenlemenin ortak imzayla yasalaşması hedefleniyor. Planlamaya göre yasa, Meclis tatile girmeden çıkarılacak ancak uygulama süreci silah bırakma şartına bağlanacak.

Taslakta, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan veya örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik özel bir hukuki düzenleme öngörülmüyor. Türkiye'ye dönecek örgüt üyelerinin 3 ila 5 yıl süreyle adli kontrol tedbirine tabi tutulması planlanırken, herhangi bir suça karışmadığı tespit edilen örgüt mensuplarının ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almamasının önü açılabilecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da geçen hafta yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "Sanırım Numan Bey bu turu, taslağa vakıf bir şekilde yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, İmralı Heyeti'nin de çarşamba veya perşembe günü Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitmesinin beklendiği belirtiliyor. (ANKA)