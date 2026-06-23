İmralı Süreci yasasında yine çıkmaza girildi: AKP kaynakları sorunun nedenini açıkladı

Hükümet ile PKK arasında devam eden İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın yaptığı çağrı ile örgüt 12 Mayıs 2025'te kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştu.

Bu karar sonrasında Meclis'ten çıkması beklenen yasaların, PKK'nın silah bırakma konusundaki tutumu nedeniyle yine ertelenebileceği Ankara'da konuşuluyor.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesine konuşan AKP'li kaynaklar siyasetin üzerine düşeni yaptığını ancak PKK'nın silah bırakmada sembolik adımdan öte somut bir adım atmadığını savundu.

AKP KAYNAKLARI: TATMİN EDİCİ TUTUM GÖRMÜYORUZ

AKP kaynakları silahların var olmasının sürmesi halinde yasaların çıkmayacağını söyledi:

Biz silah bırakmanın güçlü bir şekilde varlığını konuşacağız, bunun dışında bir şeyi konuşmayacağız. Karşı tarafın yapması gerekenler var. Çünkü siyaset üstüne düşeni yaptı. ‘Silah bırakma sürecek’ demelerine rağmen, somut bir adım atılmadı. DEM Parti’ye söyledik: Biz silah bırakmanın güçlü bir şekilde varlığını görmüyoruz. Kim bıraktı, kaç kişi bıraktı. Belli değil. ‘Hızlanıyor’ dediler yine olmadı. Biz tatmin edici bir durum görmüyoruz. Devletin ilgili kurumları da bu konuda bir teyit ve tespit yapmadı. Yani silah varlığını güçlü bir şekilde sürdürürken yasa çıkmaz.

"TEYİT OLMAZSA ADIM ATILMAYACAK"

Habere göre güvenlik kaynakları sahada belli bir hareketlilik gördü ancak silah bırakma konusunda henüz istenilen noktada olunmadığının raporunu verdi. Aynı kaynaklar bir iki hafta içerisinde yeni gelişmeler olabileceğini belirtti.

Öte yandan Erdoğan'ın beklenen ilerleme olması halinde açıklama yapacağı da aktarıldı.

MECLİS TEMMUZ SONUNA KADAR ÇALIŞACAK

AKP kaynakları Meclis'in en fazla Temmuz sonuna kadar çalışacağını, hali hazırda Meclis'te görüşülecek konular arasında süreç yasalarının olmadığını söyledi:

NATO toplantısı nedeniyle zaten bir hafta çalışma olmayacak. Kalan üç haftalık süreçte de yargı paketi, en düşük emekli aylıklarının artırılmasını da içeren mali torba teklif, öğrenci affı gibi düzenlemeler gündeme alınacak. Bu takvimde şu anda terörsüz Türkiye konusundaki çerçeve yasanın çıkarılması yer almıyor. Eğer silah bırakma konusunda somut gelişme olursa, son hafta bir adım atılabilir.