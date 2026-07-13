İmralı heyeti Numan Kurtulmuş ve Efkan Ala ile görüşecek: Tarih belli oldu

TBMM'de İmralı süreciyle ilgili dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirilecek. DEM Partili İmralı Heyeti'nin, 15 Temmuz Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelmesi beklenirken, görüşmeye AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da katılacağı öğrenildi.

SÜREÇ VE ÇERÇEVE YASA MASADA

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını tamamlayarak ortak raporunu yayımlamasının ardından süreçle ilgili yasal düzenleme beklentileri sürerken, gözler TBMM'de yapılacak kritik temasa çevrildi.

Edinilen bilgilere göre görüşmede, süreçte gelinen son aşama ile kamuoyunda uzun süredir gündemde olan çerçeve yasa hazırlıkları değerlendirilecek.

Heyetin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapacağı görüşmenin saatine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

15 TEMMUZ PROGRAMI DA AYNI GÜN

Öte yandan TBMM'de aynı gün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlenecek.

Numan Kurtulmuş'un da bu programlara katılması bekleniyor. Görüşmenin anma etkinlikleri kapsamında oluşturulacak program doğrultusunda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. (ANKA)