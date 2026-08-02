İmamoğlu'nun tutukluluğunun 500. günü dünyaca ünlü New York meydanında protesto edildi

ABD’deki Türk vatandaşları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının tutukluluğunun 500. gününde New York, Los Angeles, Boston ve San Fransisko’da düzenlenen gösterilerle protesto etti.

19 Mart Platformu gönüllüleri protestolarda ortak bir bildiri yayınladı. Türkiye'de ifade özgürlüğünün baskı altına alındığı, gazetecilerin, avukatların, öğrencilerin, sanatçıların, akademisyenlerin, siyasetçilerin ve sıradan vatandaşların gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtilen bildiride, “Hukuksuzluğu, haksızlığı, kötü ekonomi yönetimini, kısacası iktidarı eleştiren herkes yargı baskısı ve hapis tehdidiyle karşı karşıya.” denildi.

Mücadelenin yalnızca Ekrem İmamoğlu'nun mücadelesi olmadığı vurgulanan bildiride, “Bu mücadele, milyonlarca vatandaşın seçme ve seçilme hakkını, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri ve demokrasiyi koruma mücadelesidir. Asıl soru, siyasi iktidarın sandıkta mı yoksa siyasi etki altındaki mahkeme salonlarında mı belirleneceğidir.” ifadelerine yer verildi.

DÜNYACA ÜNLÜ MEYDANDA ÖZEL VE İMAMOĞLU FOTOĞRAFI

19 Mart Platformu gönüllüleri, aynı gün New York'taki Times Meydanı'nda bulunan dev bir dijital panoda, üzerinde “Sonsuza Kadar Beraber!” mesajı yazılı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in birlikte yer aldığı görseli gün boyunca yayınlattı.

"İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK" TÜRKEVİ'NİN ÖNÜNDEN GEÇTİ

Bu sırada, Türkiye'de demokrasinin erozyona uğradığını vurgulayan sloganların yer aldığı LED panelli bir kamyonet Times Meydanı, Birleşmiş Milletler ve Türkevi güzergâhında dolaştı.

Kamyonun LED panellerinde dönüşümlü olarak gösterilen mesajlardan bazıları şunlardı: “Mamdani'yi hapiste hayal edin. İktidara meydan okuduğu için. Ekrem İmamoğlu, 16 milyonluk İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı. 500 gündür hapiste. Ve yalnız değil. 30'dan fazla seçilmiş belediye başkanı ya hapiste ya da görevden alındı. Yüzlerce muhalif cezaevinde. Yargı bir silaha dönüştü. Demokrasi hedef tahtasında. Türkiye'de demokrasi tutuklu. İmamoğlu'na özgürlük!”