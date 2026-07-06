İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden rektörden öğrencilere tepki çeken sözler

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin sözleri tartışma yarattı. Rektörün konuşması sosyal medyada geniş yankı bulurken, Zülfikar daha önceki bir törende öğrenciler tarafından protesto edilmişti.

MEZUNİYET TÖRENİNDE REKTÖRDEN "EVLİLİK VE ÇOCUK" VURGUSU

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, mezun öğrencilere yönelik evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zülfikar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada mezun olan öğrencilerimizin içerisinde kaç tanesini ben bebekleriyle görmek isterdim. Yavrularıyla görmek isterdim. Ellerini tutarak gelmelerini görmek isterdim. Çünkü yaşınız en uygun zaman, en verimli zaman. Bunları asla unutmamak lazım. Ama tabii ki bu öyle bir anlayışa geldik, hep öteliyoruz."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Rektörün sözleri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Gösterilen tepkilerde gençlerin yaşamlarına ilişkin tercihlerin kendilerine ait olduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, daha önceki bir mezuniyet töreninde öğrenciler tarafından protesto edilmişti. Zülfikar törende konuşurken öğrenciler sırtını dönmüş, aileler ise öğrencilere alkışlarla destek vermişti. Öte yandan Zülfikar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesiyle de gündeme gelmişti.