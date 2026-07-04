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Halk TV Türkiye İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kayyum rektöre öğrenciler sırt döndü

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kayyum rektöre öğrenciler sırt döndü

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyetinde, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kayyum rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar protesto edildi. Öğrenciler konuşma sırasında rektöre sırtını döndü, veliler alkışla destekledi.

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İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, protesto edildi.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASINI İPTAL EDEN KAYYUM REKTÖRE ÖĞRENCİLER SIRT DÖNDÜ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ise diploma uygundur kararına rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline imza atan Osman Bülent Zülfikar'ın konuşması sırasında öğrenciler sırtlarını dönerek tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kayyum rektöre öğrenciler sırt döndü - Resim : 1

Zülfikar'ın siyasi içerikli ifadeleri ve öğrencilere yönelik, "Aile kurup kucağınıza çocuğunuzu alıp okula gelmenizi beklerdim" sözleri salonda tepkiye neden oldu.

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Bunun üzerine öğrenciler rektöre sırtlarını dönerken, veliler de alkış ve ıslıklarla protestoya katıldı.

YEMİNLERİNİ EDİP KEP ATTILAR

Törende öğrencilerin yeminlerini okumaları ve kep atmaları engellenmeye çalışıldı. Ancak mezunlar rektörün müdahalesini dikkate almayarak kendi törenlerini gerçekleştirdi, yeminlerini okudu ve kep attı.

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kayyum rektöre öğrenciler sırt döndü - Resim : 3

Rektör Zülfikar'ın törende dua okutmasının ardından "Tören bitti" diyerek sahneden ayrıldığı belirtildi.

CHP'Lİ MURAT EMİR GENÇ MESLEKTAŞLARINDA DESTEK ÇIKTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç meslektaşlarına destek çıkarak Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'a tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun diplomasının "siyasi talimatla" iptal ettirildiğini savunan Emir, mezuniyet töreninde gençlere "çocuk yapın" tavsiyesinde bulunulmasını eleştirdi. Emir, "liyakatsiz zihniyet" diyerek Zülfikar'a sert çıkarken üniversitelerin üzerindeki bu "karanlık gölgeyi" birlikte kaldıracaklarını söyledi.

Kendi törenlerini gerçekleştiren genç meslektaşlarını ve ailelerini kutladı.

İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden kayyum rektöre öğrenciler sırt döndü - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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