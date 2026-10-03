İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’dan cezaevi sevkine tepki: Bu eziyettir, zulümdür

İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, gece yarısı Çorlu Karatepe Kuyu Tipi Cezaevi’nden Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmesine tepki gösterdi. Pehlivan, kendisine makul, hukuki ve somut bir gerekçe sunulmadığını belirterek sevkin “rutin bir uygulama” olarak açıklanmasını eleştirdi.

“BANA MAKUL, HUKUKİ VE SOMUT TEK BİR GEREKÇE SUNULMADI”

Mehmet Pehlivan, 2 Ekim gecesi Çorlu Karatepe Kuyu Tipi Cezaevi’nden yüzlerce kilometre uzaktaki Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiğini belirterek, kendisine sevkle ilgili makul, hukuki ve somut bir gerekçe sunulmadığını, bunun yerine işlemin “rutin bir uygulama” olduğunun söylendiğini aktardı. Pehlivan, “İnsanları gece yarısı uykularından uyandırıp dakikalar içinde eşyalarını toplatarak yüzlerce kilometre uzağa götürmek ne zamandan beri rutin?” dedi.

Mehmet Pehlivan’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

2 Ekim gecesi, gece yarısı, Çorlu Karatepe Kuyu Tipi Cezaevi’nden yüzlerce kilometre uzaktaki Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildim. Bana makul, hukuki ve somut tek bir gerekçe dahi sunulmadı. Bunun yerine yapılanın “rutin bir uygulama” olduğu söylendi.

İnsanları gece yarısı uykularından uyandırıp dakikalar içinde eşyalarını toplatarak yüzlerce kilometre uzağa götürmek ne zamandan beri rutin?

Haftanın dört günü aralıksız devam eden duruşmaların tam ortasında, savunma hakkını fiilen kullanılamaz hale getirecek şekilde başka bir şehre sevk edilmek ne zamandan beri rutin?

Adını doğru koyalım: Bu, rutin bir uygulama değil. Bu eziyettir, zulümdür.

Sevk edilmeseydim, ayda yalnızca bir kez açık görüşte kavuşabildiğim kızımı görecektim. Sevkin özellikle gece yarısı, apar topar yapılmasının amacı bu muydu? Kızımı görmemi engellemek, canımı acıtmak mı istediniz?

Merakınızı gidereyim: Vurduğunuz yer acıdı.

Yargılarken de, kapattığınız cezaevlerinde de adaletin değil, eziyetin ve zulmün peşinden gidiyorsunuz.

Av. Mehmet Pehlivan

Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi