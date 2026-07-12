İmamoğlu'ndan Sencer Solakoğlu'na destek mektubu: "86 milyonun vicdanı bu kötülüğe son verecek"

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden kaleme aldığı mektupla, Bursa'daki hayvancılık işletmesinin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" iptal edilen Sencer Solakoğlu'na destek verdi. 7 Temmuz 2026 tarihli mektubunda İmamoğlu, devlet kurumlarının farklı düşüncelere tahammülünün kalmadığını ve makam kaygısıyla hareket ettiklerini belirterek, yaşanan süreci "ceberrut sistemin hukuksuz ve ahlak dışı müdahalesi" olarak nitelendirdi. İmamoğlu mesajında, 86 milyon vatandaşın irfanı ve vicdanıyla bu kötülüğe mutlak surette son vereceğine olan inancını vurguladı.

"ASIL HAKSIZLIK SİZE YAPILIYOR"

İmamoğlu'nun mektubuna cevap veren CHP Gölge Kabinesi Tarım ve Orman Bakanı Sencer Solakoğlu, kaleme aldığı yanıtla yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Cezaevi koşullarında dahi kendisini düşünen İmamoğlu'nun inceliğinden derinden etkilendiğini belirten Solakoğlu, asıl büyük haksızlığın bizzat İmamoğlu'na yapıldığını ifade etti. Solakoğlu, binlerce yıllık hapis istemiyle yargılanan İmamoğlu'na savunma için yalnızca birkaç saat tanınmasını ve hukukun temel güvencesi olan savunma hakkının kısıtlanmasını milletle birlikte ibretle izlediğini kaydetti.

"EN ÇETİN KIŞLARIN ARDINDAN BAHAR GELİR"

Kendi işletmesine yapılan müdahaleleri, verilen demokratik mücadelenin bir bedeli olarak gördüğünü ve bunu onurla taşıdığını belirten Solakoğlu, "Sizin ödediğiniz bedelin yanında sözü bile edilmez" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel'in arkasında dimdik durduklarını belirten Solakoğlu, mektubunu tarımsal bir metaforla sonlandırdı: "Toprakla uğraşan bir insanım; ekilen her tohumun günü gelince başak verdiğini, en çetin kışların ardından baharın mutlaka geldiğini bilirim. Sizin bugün katlandığınız bedel, bu millete adalet, hukuk ve umut olarak geri dönecektir."