İmamoğlu'ndan NATO Zirvesi mesajı: Demokrasiyi güvenlikten ayrı görmek Türkiye’nin geleceğini zayıflatır

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olabilmesi için demokratik hukuk devleti niteliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu, zirvenin Türkiye'nin dünyadaki konumu ve yönünü gösterecek önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, ülkenin jeopolitik konumu ve askeri kapasitesiyle Avrupa'nın ve bölgenin güvenliğine önemli katkılar sunabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin asıl gücünün millet iradesine, hukukun üstünlüğüne ve Cumhuriyet'in köklü kurumlarına dayandığını vurgulayan İmamoğlu, "Demokratik, hukuk devleti kimliğini güçlendirmiş, kurumsal karar alma mekanizmalarıyla öngörülebilir bir Türkiye; bölgesinde de dünyada çok daha güçlü ve güvenilir bir ortak olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında demokrasi ile güvenlik arasında doğrudan bağ kuran İmamoğlu, "Demokrasiyi güvenlikten ayrı görmek Türkiye'nin ve İttifak'ın geleceğini zayıflatır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sorunlarını demokratik yöntemlerle çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten İmamoğlu, mücadelelerini "özgür, demokratik, itibarlı ve dünyada hak ettiği yeri yeniden alan bir Türkiye" hedefiyle sürdürdüklerini kaydetti.

İmamoğlu, paylaşımını, "Türkiye'nin gerçek çıkarı; baskıyla yönetilen değil, milletine güvenen, hukukla güçlenen, demokrasisiyle güven veren ve dünyayla eşit, saygın ilişkiler kuran bir Cumhuriyet olmaktır. Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyacak en büyük güç, milletimizin iradesi ve Cumhuriyetimizin demokratik değerleridir" sözleriyle tamamladı.