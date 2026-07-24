İmamoğlu'ndan İzmit operasyonu tepkisi: Milletin iradesi tutuklu kalmaz

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"BİR YÖNTEM HALİNE GETİRİLDİ"

İmamoğlu, kayyum ve yargı operasyonlarına dikkat çektiği açıklamasında, "Her hafta yeni bir operasyon. Her hafta yeni bir belediye başkanı. Bu kez İzmit'in oylarıyla seçilen Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet. Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan bu tablo, artık istisna değil; bir yöntem haline getirildi" ifadelerini kullandı.

Her hafta yeni bir operasyon.



Her hafta yeni bir belediye başkanı.



Bu kez İzmit’in oylarıyla seçilen Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet.



Seçilmiş belediye başkanlarını peş peşe adliye koridorlarına taşıyan bu tablo, artık istisna değil; bir yöntem haline getirildi.… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 23, 2026

"KAZANAN MİLLETİN İRADESİ OLACAK"

Halkın iradesinin teslim alınamayacağını vurgulayan İmamoğlu, "Ama unutulan bir şey var: Milletin iradesi, hiçbir koridorda tutuklu kalmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar... Eninde sonunda kazanan, yine milletin iradesi olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de yer aldığı 20 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.