İmamoğlu’ndan gençlere ve kadınlara çağrı

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin resmi hesabından yaptığı paylaşımda YENİ Parti'nin büyütülmesi ve yeni üyelerin kazanılması çağrısında bulundu. İmamoğlu, siyasi yaşamının Beylikdüzü’nde başladığını hatırlatarak, “Bu büyük dayanışmayı büyütmeyi, üyelik rekorları kırmayı, yeni siyaseti inşa etmeyi” hedeflediklerini belirtti ve gençler, kadınlar ile her yaştan yurttaşları bu sürece katılmaya davet etti.

İmamoğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle:

Siyasi yaşamım Beylikdüzü’nde başladı!

Mahallelerin sokaklarından sitelere, komşulardan tüm hemşerilerimle buluşarak adım adım büyüdük.

Dert dinledik, dertlendik, çözüm bulduk.

Milli, manevi, acı ve iyi günlerimizde omuz omuza olduk.

Üyelikten ilçe başkanlığına, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan İBB Başkanlığı’na seçim başarılarını milletimizle ve siyasi yol arkadaşlarımızın örnek dayanışması, samimiyeti ile Beylikdüzü’nde üç kez ve İstanbul’da üç kez toplam altı seçim kazandık.

Bu başarıları yoktan var etmeyi, kimseler inanmazken inanmayı, azim ve kararlılığı önce üyelerine, yol arkadaşlarına sonra tüm hemşehrilerine mâl etmeyi büyük ve örnek adanmışlıkla elde ettik.

Şimdi bu büyük dayanışmayı büyütmeyi, üyelik rekorları kırmayı, YENİ SİYASETİ İNŞA etmeyi;

GENÇLERLE,

KADINLARLA,

her meslekten, her yaştan tüm YURTTAŞLARLA,

BEYLİKDÜZÜ’nden 39 ilçeye,

İSTANBUL’dan 81 ilimize,

örnek modellerle yaymaya, yürekleri birlikte atan yüzbinler ve milyonlar olmaya sizleri davet ediyorum.

Önce Beylikdüzü, sonra İstanbul, ardından Türkiye demiştim.

Sıra Türkiye’de milletin iktidarını kurmakta.