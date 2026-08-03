İmamoğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu tepkisi: Erdal Başkanımızın yanındayız

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından; Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan tepki geldi.

"ERDAL BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

İmamoğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"Peşi sıra gelen operasyonlar, seçilmiş belediye başkanlarını değil; sandığı, demokrasiyi ve millet iradesini hedef almaktadır. Sandıkta kazanamadıklarını yargı eliyle değiştirmeye çalışan anlayış, bu kez de Erdal Beşikçioğlu'nu hedef aldı. Milletin iradesi yargı operasyonlarıyla teslim alınamaz. Erdal Başkanımızın yanındayız."

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme, sevk edilen kişilerden aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ının tutuklanmasına hükmetti.

40 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanmaya sevk edilenler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de bulunuyordu. Tutuklama talebiyle sevk edilen 44 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verilmezken, gözaltındaki 10 kişi ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.